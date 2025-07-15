Добрососедство в действии: в Тюлячах прошел фестиваль «Наш двор»

В селе Тюлячи в Центральном парке 15 июля прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Праздник собрал активных жителей, общественников, представителей власти и партийных структур. Центральной темой стало обсуждение результатов масштабной программы благоустройства, которая за пять лет изменила облик районов и сделала комфортной среду обитания для сотен тысяч татарстанцев.

На сцене звучали истории о преобразившихся дворах, обновленных детских площадках, новых дорожках и зонах отдыха. Программу «Наш двор» в районе реализуют с 2020 года, и за это время Тюлячинский район получил серьезную поддержку – об этом рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Айрат Фатхуллин.

«Благодаря республиканским и федеральным программам наша жизнь улучшается. Жители это ощущают. В прошлом году 730 млн рублей вложили только в строительство новых дорог в районе. По разным программам строительства и капитального ремонта – еще 425 млн. Мы благодарны Раису республики и Правительству за поддержку. 14 сентября наш Тюлячинский район, наши жители примут активное участие в выборах», – сказал он.

Центральным событием фестиваля стало вручение благодарственных писем от Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, активно участвующим в реализации программы «Наш двор».

С приветственным словом выступил депутат Госсовета РТ, сопредседатель Штаба общественной поддержки Марат Ахметов.

Он подчеркнул, что преображение среды – это не только про асфальт и бордюры, а про доверие между властью и жителями, когда у людей появляется стимул участвовать в жизни своих дворов.

Праздник завершился концертной программой в рамках проекта «Лето в Татарстане». Перед тюлячинцами выступили заслуженный артист РТ, работник Казанской городской филармонии Рустам Насибуллин и певец Радик Шарафиев.

Рядом с площадкой фестиваля работали пикетные палатки партии «Единая Россия», где активисты раздавали информационные материалы в поддержку кандидата на пост Раиса Республики Татарстан – Рустама Минниханова.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе – более 300 тыс. детей. Было благоустроено 5 174 двора. Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.