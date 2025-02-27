«Добрососедский ЗОЖ»: в «Центры местного сообщества» пришли более 100 тысяч россиян

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Проведены серии мероприятий по проекту «Центры местного сообщества, направленных на развитие и популяризацию здорового образа жизни – «Добрососедский ЗОЖ». С 20 января по 20 февраля 2025 года на территории магазинов «у дома» торговой сети «Пятёрочка» было проведено более 200 активностей в 39 регионах, в которых приняло участие более 100 тысяч человек. Ключевым партнёром выступило Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики».

Проект «Добрососедский ЗОЖ» как часть программы «Пятёрочка с заботой» создавался, чтобы объединить людей разных возрастов на пути к здоровому и активному образу жизни. Также он направлен на формирование дружелюбной добрососедской атмосферы.

«Понятие здорового образа жизни знакомо практически каждому, но не многие понимают все его ключевые принципы и закономерности. На самом деле, ЗОЖ — это неотъемлемая часть повседневной жизни и даже поход в магазин может быть осознанным и полезным для здоровья. Именно поэтому нам было важно выйти со своими знаниями и опытом на площадку, куда каждый день приходит множество самых разных людей! Мероприятия, проведённые волонтёрами-медиками совместно с «Центрами местного сообщества» в торговой сети, для многих стали важным шагом на пути к здоровой и активной жизни», – рассказала Вараксина Полина, сотрудник Исполнительной дирекции ВОД «Волонтеры-медики».

В Сызрани прошёл масштабный ЗОЖ-фестиваль. Он включал в себя мастер-классы по фитнесу и зумбе, интерактивную лекцию от диетолога, зоны с настольными играми и эстафетами, тематические выставки и арт-площадку. Главной особенностью мероприятия стала уникальная «подкастная» для всех, кто хотел поделиться своими знаниями и обсудить важные вопросы на тему здорового образа жизни.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Благодаря поддержке Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) в Москве удалось собрать на площадке множество партнёров, которые провели для гостей танцевальные уроки по зумбе и джас-фанку, занятия по фейсфитнесу, спортивную игру «Петанк» и многое другое. Представители МИИН организовали серию кулинарных мастер-классов и рассказали участникам, как правильно выбирать полезные продукты для полноценного и сбалансированного питания.

«ЗОЖ — это не просто современный тренд, а ключ к долголетию и хорошему самочувствию. Регулярная физическая активность и сбалансированное питание помогают снизить риски серьезных заболеваний, замедлить процессы старения и чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Однако, важно не только знать об этом, но и уметь применять принципы на практике. Запуская проект «Добрососедский ЗОЖ», мы стремились показать, что здоровые привычки доступны каждому и могут легко стать частью повседневной жизни. Для нас как крупнейшему продуктовому ритейлеру и социально ответственному бизнесу забота о здоровье нации является приоритетным направлением», – комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

В посёлке Безенчук Самарской области для старшего поколения провели познавательное интерактивное мероприятие «Лови волну здоровья». Для жителей Бугульмы были организованы спортивные флешмобы, занятия на нейротренажере, полезные викторины и спортивный показ мод.

«Центры местного сообщества» (ЦМС) – проект торговой сети, который направлен на развитие культуры добрососедства и дает возможность реализовать социальные инициативы НКО, жителей районов и близлежащих домов. На данный момент к ЦМС подключены 5000 магазинов сети в 68 регионах страны.