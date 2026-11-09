«Добро.рф» и Центр добровольчества РТ договорились о сотрудничестве

Фото предоставлено Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ

Ассоциация «Добро.рф» и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан по итогам круглого стола «Международное волонтерство: добро без границ», состоявшегося в рамках проходящей в Москве Международной недели «Народы России», сообщает пресс-служба центра.

Соглашение нацелено на развитие международной добровольческой деятельности в рамках программы гуманитарных миссий «Миссия Добро». Стороны договорились о совместной работе по созданию условий для участия добровольцев в гуманитарных миссиях на территории иностранных государств, сопровождению таких миссий и оказанию безвозмездной помощи нуждающимся.

Встреча объединила представителей государственных и общественных организаций, руководителей волонтерских движений и экспертов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Собравшиеся обсудили международное волонтерство как инструмент общественной дипломатии, опыт российских гуманитарных миссий, развитие инфраструктуры добровольчества за рубежом, вовлечение иностранных студентов в волонтерскую деятельность и возможности цифровой экосистемы «Добро.рф».

Опыт Татарстана по развитию международного волонтерства представил заместитель исполнительного директора Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Тимур Галялутдинов. Особое внимание в республике, по его словам, уделяют проведению академий и форумов для волонтеров из стран исламского мира, созданию условий для международного обмена опытом и развитию гуманитарных инициатив на площадках крупных международных событий, которые принимает Казань.

«Для нас как для Ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан важно поддерживать инициативы, направленные на развитие добровольчества, быть открытыми к новым форматам взаимодействия и объединять усилия с партнерами для реализации значимых гуманитарных проектов», – подчеркнул он.

Фото предоставлены Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ.