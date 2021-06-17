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17 июня 2021  11:38

«Доброфлот» заявил о массовой подделке консервов из сайры

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Компания «Доброфлот» пожаловалась на распространение фальсифицированных консервов из сайры, сообщает РИА Новости. 

Управляющий компании Александр Ефремов сообщил, что в настоящее время никто не завозит сайру в Россию и другие производители сейчас не могут закупить сырье за границей, однако прилавки заполнены консервами из этой рыбы.

«Кроме нас ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — пояснил он. 

«Доброфлот» — крупный промышленный производитель, который самостоятельно добывает сайру.

В компании пришли к выводу, что рыночные производители консервов подменяют дорогую рыбу обычной сельдью, сохраняя старую этикетку.

#сайра #подделка #рыбные консервы
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