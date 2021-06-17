«Доброфлот» заявил о массовой подделке консервов из сайры

Компания «Доброфлот» пожаловалась на распространение фальсифицированных консервов из сайры, сообщает РИА Новости.

Управляющий компании Александр Ефремов сообщил, что в настоящее время никто не завозит сайру в Россию и другие производители сейчас не могут закупить сырье за границей, однако прилавки заполнены консервами из этой рыбы.

«Кроме нас ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — пояснил он.

«Доброфлот» — крупный промышленный производитель, который самостоятельно добывает сайру.

В компании пришли к выводу, что рыночные производители консервов подменяют дорогую рыбу обычной сельдью, сохраняя старую этикетку.