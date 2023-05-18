«Доброе сотрудничество»: Мухаметшин поприветствовал участниц «женского трека» KazanForum

Вопросы красоты и здоровья по стандартам Шариата, а также тренды исламской моды обсудили сегодня участники трека «Женский взгляд» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Организатором сессий выступили женщины-депутаты из объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» Госсовета Татарстана. От имени руководства республики участников сессии поприветствовал руководитель регионального парламента Фарид Мухаметшин.

«Наиболее серьезные вопросы мужчины в одиночку решить не могут, именно поэтому рядом должны быть мудрые женщины, — обратился к собравшимся Фарид Мухаметшин. — Такие мероприятия не случайно проходят в эти дни в Казани. Это большая возможность познакомиться с новыми людьми, для того чтобы продолжить доброе сотрудничество. Мы готовились к этой встрече, привели в порядок объекты. Я думаю, гостеприимная Казань, наша республика будут с радостью встречать всех гостей на каждой площадке. Я хочу пожелать вам больших успехов в вашем бизнесе, в вашей политике, в ваших добрых делах».

Женщины-предприниматели на сессии «Вопросы красоты и здоровья по стандартам Шариата» обсудили тренды мейкап-индустрии, перспективы халяльной медицины, в том числе в области косметологии и диетологии, а также тренды здорового образа жизни.

Модератором площадки выступила «Мисс Вселенная Бахрейн-2022» Эвлин Абдулла-Халифа. Спикеры из Татарстана, Удмуртии, Кыргызстана, Египта, Монако обменялись информацией об инновациях в сферах медицины и косметологии, о применяемых форматах в сферах организации отдыха женщин-мусульманок, занятиях спортом, организации правильного питания, мерах поддержки, оказываемых в исламских странах.

После перерыва участники площадки «Женский взгляд» обсудили тренды исламской моды. Представительницы исламского мира, представляющие fashion-индустрию, обменивались мнениями о трендах мусульманской одежды современной индустрии моды, а также перспективами развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах.

На сессии выступили лидеры женского делового сообщества и fashion-индустрии из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Индонезии.

В завершение работы сессий состоялось вручение именных сертификатов их участницам.