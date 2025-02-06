«Доброе отношение больше, чем миска еды»: как бизнесмен из Челнов стал кашеваром в ЛНР

Бизнесмен из Набережных Челнов когда-то занимался поиском пропавших без вести людей, а когда понадобилась его помощь в прифронтовом Лисичанске, поехал не раздумывая. О том, что поразило в лисичанах, как город меняется к лучшему и возвращается к жизни, а также о том, почему доброе слово дороже тарелки каши, Борис Мешалкин рассказал «Татар-информу».





Борис Мешалкин: «Думаю, что у большинства людей есть потребность быть полезным. Каждый по-своему ее реализует»

«В Лисичанске стало светлее – люди улыбаются»

Есть как минимум одно словосочетание, которое у всех лисичан вызывает добрые улыбки. Это словосочетание – челнинские кашевары. А как иначе, если начинание предпринимателя из Набережных Челнов Рустама Гатина «Полевая кухня» в буквальном смысле спасло от голода сотни жителей города.

Впрочем, спасала не только «татарская каша». Не меньше помогала сердечность челнинцев, их добрые слова, приветливые улыбки. Мы принимали все это с благодарностью, лишь иногда задумываясь: почему эти люди оставляют свою налаженную жизнь в благополучном мирном городе? Почему едут сюда, где еще недавно не было вообще никаких благ цивилизации, где обстрелы, опасно? Приезжают, чтобы тяжело работать, ежедневно вставать ни свет ни заря и варить для нас ту самую татарскую кашу?

У Бориса Мешалкина, предпринимателя из Набережных Челнов, есть ответ на этот вопрос.

«Думаю, что у большинства людей есть потребность быть полезным. Каждый по-своему ее реализует. Я в Набережных Челнах состоял в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», занимались поиском пропавших людей. В детстве хотел либо в полицию, либо в армию – не сложилось, поэтому со спасателями. Руководил отрядом, когда он создавался. Плотно работали с МЧС, с сотрудниками полиции. У отряда есть собственная методика поиска потерявшихся в лесу, даже МЧС обращались к ним, чтобы поделились. Начиналось все в Подмосковье, потом филиалы стали образовываться по городам. После какого-то громкого поиска отряд образуется, так у нас в Челнах было. Потом у меня родился третий ребенок, времени стало не хватать, отошел от этой деятельности. Но осталась потребность быть полезным обществу, быть социально ориентированным, делать что-то важное с общечеловеческой точки зрения. Да, можно делать важное за деньги, в этом тоже ничего плохого нет. Но быть полезным тем, кто не может себе помочь, – вот что дорого», – рассказывает Борис Мешалкин.

«Узнал, что Рустам снова сюда поехал, предложил: если нужны рабочие руки – я готов»

Спасатель по жизни

Это желание привело Бориса в ряды волонтерского движения «Спасатель. Рядом». Оно создано, чтобы повысить выживаемость пострадавшего человека до приезда скорой помощи. Ведь и в таком городе, как Набережные Челны, случается, что у неотложки не хватает машин, да, в конце концов, пробки мешают добраться быстро. В таких случаях общественники, получив сигнал, приезжают на уличное происшествие до скорой и оказывают доврачебную помощь. Или просто для того, чтобы побыть рядом, – порой это для пострадавшего важнее всего. Добровольцы, разумеется, проходят специальную подготовку.

«Конечно, все проходят курсы помощи со стресс-тестом. Человек заходит сдавать тест, а там кто-нибудь весь в крови кричит, у него какой-нибудь гвоздь из ноги торчит. Все это гримируется очень натурально, чтобы люди понимали, с чем могут столкнуться в реальных ситуациях», – объясняет челнинский предприниматель.

Вот, понимаете, нужно все это человеку – бизнесмену, отцу троих детей. Нужно. Потому и закономерной стала его поездка в Лисичанск. За событиями, происходящими у нас, он следил с самого начала, с 2014 года, да и родственники есть в наших краях. Думал и пойти добровольцем, но слишком мал был тогда младший ребенок. Первая поездка состоялась летом 2023 года. С Рустамом Гатиным он был знаком, по делу пересекались, да и так общались.

Начинание предпринимателя из Набережных Челнов Рустама Гатина «Полевая кухня» в буквальном смысле спасло от голода сотни жителей города

«Если нужны рабочие руки, я готов»

«Узнал, что Рустам снова сюда поехал, предложил: если нужны рабочие руки – я готов. Он сказал: команда есть, но тебя с удовольствием возьму. Я был готов ко всему: проходил курсы первой помощи, тактической медицины – я же проводил еще военно-тактические мероприятия, лагеря патриотические для детишек организовывали», – вспоминает Борис Олегович.

Наверное, навсегда запомнится Борису Лисичанск той поры. Не канонада пугала – это не было неожиданностью, понимал ведь, куда едет. Малолюдный измученный город. Измученность ощущалась во всем, особенно в лицах людей: они почему-то казались черными. Количество одиноких стариков, оставшихся без помощи инвалидов.

«Поначалу было тяжеловато. Не физически – морально давяще. Мы ведь не только кашу раздавали, я разговаривал с людьми, спрашивал, как им живется, как все это переносится. Приятно, когда спасибо говорят, есть понимание, что делаешь что-то правильное, полезное, находишься на правильном пути. Я понимал, что наше доброе отношение стоило не меньше, чем миска каши», – признается Борис.

Сейчас, к началу 2025 года, челнинцы могут утверждать: голодных они практически накормили

«Мы тут нужны не только с кашей»

Борис Мешалкин приехал в Лисичанск уже в четвертый раз. И снова порадовался очевидным изменениям – не только тому, что людей стало намного больше, не только тому, что ведутся восстановительные работы и все не стремительно, но неуклонно меняется к лучшему. Главное – лица людей стали светлыми, они улыбаются, а от этого и в городе стало светлее. Правда!

Но столь же очевидно и другое: за это время изменился и он сам. Это изменения, которые отмечают за собой практически все, кому довелось побывать у нас.

«Когда возвращаешься отсюда на ‘’большую землю’’, оцениваешь все по-другому. Начинаешь ценить обычные блага, которые раньше просто не замечал, считая, что по-другому быть не может. А оказывается, это радость – когда вода течет из крана. Да что там блага, начинаешь ценить саму жизнь. Когда едешь в Приволье, и тут прилетает, там прилетает… Появляется понимание, что завтра может и не быть. По классику: человек не просто смертен, а внезапно смертен. И к людям как-то по-другому относишься. Заметил, что стал даже немного спокойнее, не стало спешки, суеты по мелочам. Появилось больше концентрации на главном, на близких людях. Это своего рода курсы ускорения понимания смысла жизни. Абсолютно не жалею о том, что поехал. Вообще стараюсь не жалеть о сделанном, а в данном случае тем более. Если бы отмотать время назад, раньше бы предложил Рустаму», – рассказывает Борис Мешалкин.

Сейчас, к началу 2025 года, челнинцы могут утверждать: голодных они практически накормили. Вместо ежедневных пяти тысяч порций еды есть спрос на тысячу. Но проект уже сегодня принимает новые формы. И, возможно, главный его смысл в том, чтобы быть рядом. Просто быть рядом. Так мало? Так много!

«Мы тут нужны не только с кашей. И есть немало желающих продолжать помощь Лисичанску. Я сам знаю достаточно много людей, которые занимаются гуманитаркой, едут на передовую, работают по госпиталям. Очень благодарен Рустаму за то, что он такой, за то, что есть возможность здесь с ним быть полезным. Дай Бог, чтобы этот проект жил и развивался», – уверен челнинец.

Что могут добавить к сказанному лисичане? Только согласиться. И повторить: «Дай Бог!»

Фото предоставлено Аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина