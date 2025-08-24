news_header_top
Общество 24 августа 2025 14:41

«Добробат»: ветераны СВО из Казани запускают музыкальный проект при поддержке ПФКИ

Трое ветеранов специальной военной операции из Казани – Иван Хомяков, Никита Мусин и Валерий Чамрин – объединились в музыкальный коллектив «Добробат» после возвращения со службы.

Основу их творчества составляют композиции, отражающие личный опыт участников: штурмовые бои, испытания, честь и мужество. Однако одна из песен группы – «Постой, не спеши» – отличается особой атмосферой. В ней звучат не военные мотивы, а образ мирного рассвета, ассоциирующегося с детством и тишиной.

Музыкальный лейбл «Родники» анонсировал релиз композиции на крупнейших цифровых платформах в России и за рубежом. Премьера состоится завтра.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

