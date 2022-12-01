«Добро преображает»: бизнес-леди из Казани подарила красоту матери особенного ребенка

Ирина Порфирьева: «Моя цель сделать счастливой хотя бы одну из мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья» Фото: страница Ирины Порфирьевой во «ВКонтакте»

Педагог по образованию Ирина Порфирьева несколько лет проработала учительницей в школе в родном Дрожжановском районе, потом, после переезда в Казань, устроилась в один из филиалов крупного информационного агентства. Журналистика – интересная сфера, но не приносила радости самовыражения. Все эти годы Ирина как будто искала себя, ей хотелось реализовать свой внутренний потенциал. Проработав какое-то время в университете, она решилась открыть свою парикмахерскую, потом уже студию красоты. Ирина не ограничилась ведением бизнеса, по возможности стала оказывать помощь нуждающимся, участвовать в благотворительных акциях. В одном из них она познакомилась с директором благотворительного фонда «Радуга добра» Валентиной Бушуевой, которая к тому же оказалась ее землячкой.

– Это моя давнишняя задумка. Просто как-то не сразу решилась с выбором героини проекта: то ли супругу мобилизованного пригласить или же все-таки связаться с фондом и выбрать одну из подопечных. Я сама из многодетной семьи, и тема эта очень близка мне. У мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, не простая участь, судьба. Поэтому выбрала подопечную фонда. Эти мамы все свое время, энергию отдают детям. Изо дня в день борясь за их жизнь они истощаются, устают, как физически, так и эмоционально. В таких случаях им очень нужна поддержка, просто немного отойти от проблем. Женщине необходимо подумать и о себе. Преображаясь, ухаживая за собой мы меняемся, вдруг появляются силы. Детям нужна улыбающаяся, счастливая мама, тогда и им легче бороться с трудностями. И если мы что-то можем внести со своей стороны хотя бы чуточку добра, то почему бы этого не сделать? В этом и заключается моя цель сделать счастливой хотя бы одну из женщин, подарить ей добрые эмоции.

Ирина Васильевна планирует и в дальнейшем проводить подобные благотворительные акции. К слову, она и сама мама троих детей, с мужем воспитывают двоих сыновей и дочь. Несмотря на семейные хлопоты, загруженность работой она находит время и на социальные проекты. Для Натальи Ирина Васильевна стала настоящей феей-крестной хотя бы на один день. Но точно знаю: она запомнит этот день на всю свою жизнь, он будет для Натальи неким импульсом на пути к себе. Мастера салона – парикмахеры Елена Розумная с Ольгой Рубцовой, визажист Регина Мамонтова и бровист Екатерина Палтаева так преобразили Наталью, что ее было не узнать. По сути она и была красавицей, просто мастера подчеркнули ее природную красоту, добавив шарма и стиля.

Наталье 34 года. Она одна воспитывает двоих детей. Дочери шестнадцать, сыну в декабре исполнится четырнадцать лет. В их семье два года назад произошла трагедия. Видно, что Наталье до сих пор вспоминать тот день очень непросто, тяжело. «В один из дней Станислав захотел пойти на рыбалку, но в друзья никого не нашлось, и он пошел один. Дача находится у нас прямо на берегу Волги. А на самом берегу растет большое дерево, с которого свисала тарзанка, так вот.., - женщина на некоторое время прервала свой рассказ, после недолгой паузы продолжила. – Он был один, и никто не видел, как именно это произошло – короче, катаясь, он задушился, наступила клиническая смерть, соседская девочка, увидев случившееся, сразу же сообщила деду. Он то и снял моего сына с петли…» Страшно представить, что пережила семья в тот день. По словам Натальи, до приезда скорой первую помощь оказала бабушка мальчика. В момент приезда скорой мальчишка пришел в сознание, появился пульс. Скорая сразу же привезла мальчика в Зеленодольскую городскую больницу, оттуда перенаправили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы. Диагноз врачей был суров, сказали что мальчик проживет не более пятнадцати суток и их выписали домой – умирать. В следствии асфиксии пострадала подкорка головного мозга, которая отвечает за все жизненно важные функции организма.

Наталье 34 года, она одна воспитывает двоих детей. В их семье два года назад произошла трагедия Фото: предоставлено студией красоты «Heaven»

– Я не буду рассказывать вам все подробности, это тяжело… Вернулись мы домой напичканными разными трубками – гастростомами, трахеостомами, от которых через какое-то время слава богу благополучно избавились. Сейчас мы кушаем сами. Стараемся делать первые шаги, пытаемся разговаривать. Малое сознание тоже сохранено, он понимает нашу речь, пытается ответить. Восстановились слух и зрение. Вместе смотрим кино, эмоции живые, может плакать, смеяться. Короче стараемся вести нормальный образ жизни. Выходим гулять…

Дома Наталье помогает старшая дочь, для нее она опора и надежда. С мужем женщина давно в разводе, детям он не помогает. До трагедии с сыном Наталья работала консультантом в салоне женской одежды. Потом ее пригласили управляющей брендового магазина.

Оттуда я ушла в долгий декретный отпуск. Закончила курсы стилиста, но работать на данный момент не могу. Сын требует постоянного внимания, но верю, что он поправится и все у нас наладится, - тихо, но уверенно говорит Наталья.

Семья Павловых жила на пособие по инвалидности и пенсию бабушки. К счастью о них узнали волонтеры и теперь они находятся на попечении благотворительного фонда помощи нуждающимся «Радуга добра».

Конечно, от многого приходится отказываться, ущемляемся, но самое главное сейчас для нас поднять на ноги сына.

А шанс есть? Что говорят врачи?

Шанс есть всегда. Врачи говорят, что он встанет, даже те, которые и пятнадцати дней нам не давали. Извинялись потом.

И он будет прежним?

Нет, конечно, таким резвым как раньше не будет. Станислав был хоккеистом, очень активным. Важно, что здоровым будет, – уж чего-чего, а уверенности Натальи хватило бы на десятерых. А как иначе? Если бы она опустила руки, сдалась, может больше пятнадцати суток и не прожил бы мальчишка. А она с самого первого вдоха второго рождения сына стала отчаянно бороться за его жизнь. И ей было не до себя, а ночами устало падала на кровать и засыпала на короткие минуты, просыпаясь от малейшего шороха. Такова она жертвенность матери.

Часто мамы особенных детей, детей-инвалидов стесняются уделить себе хоть немного времени, считая это капризом. Но детям нужна счастливая и отдохнувшая мама, красивая мама, которая словно солнце окутывает их своим теплом и светом. Об этом тоже не нужно забывать. Вот и Наталья считала для себя зазорным сходить в какой-нибудь салон, сделать красивый маникюр, модную стрижку.

Наталья считала для себя зазорным сходить в какой-нибудь салон, сделать красивый маникюр, модную стрижку Фото: страница благотворительного фонда «Радуга» во «ВКонтакте»

Вас долго уговаривали прийти сюда? – переводя наш разговор на тему сегодняшнего мероприятия спросила я.

Нет, - улыбнулась она. – Это вообще мой первый выход за два года. А согласилась потому, что скоро у сына день рождения, мне хочется его порадовать, ну и время, наверное, пришло.

Я смотрю у вас длинные волосы, готовы кардинально измениться?

Конечно! Я же знала на что иду.

Что вы скажете мамам особенных детей?

Главное не посвящать жизнь этой болезни, нужно жить обычной жизнью и не сдаваться. Это придает сил. И помнить: счастливая мама – здоровый малыш.

А сегодня я такая счастливая! Благодарю всех, всех, вы подарили мне настоящий праздник, дай вам Бог здоровья. Вы напомнили мне, что я прежде всего женщина. И то, что это происходит накануне дня рождения моего сына для меня настоящее волшебство.

Мастера салона вместе со стилистами так преобразили Наталью, что ее было не узнать Фото: страница благотворительного фонда «Радуга» во «ВКонтакте»

А как вы познакомились с Валентиной Васильевной, вы сами обратились за помощью в фонд?

Нет, не я, а они меня нашли. Даже не знаю - как. Валентина Васильевна сама вам лучше расскажет.

Это наши волонтеры, у нас их огромная команда, - включаясь в разговор сказала Валентина Бушуева, директор благотворительного фонда помощи нуждающимся «Радуга Добра, которая стала еще одной феей данного мероприятия. Кстати фонд четвертый год проводит проект «День красоты» для мам особенных детей.

Суть этого проекта заключается в том, чтобы мама не забывала, что она женщина. Несмотря ни на какие невзгоды женщина должна быть здоровой, счастливой и красивой. Только у счастливой и здоровой мамы бывают здоровые и счастливые детки. Такого масштабного проекта у нас еще не было. Проект преображение сочетает в себе огромное количество работы мастеров хаб-студий. Мы очень благодарны стилисту Ольге Батлук, директору шоу-рума Ирине Рахматуллиной, конечно же Ирине Порфирьевой, которая стала инициатором проекта полного преображения. Наталья Павлова является мамой особенного ребенка. Сейчас они проходят тернистый путь лечения и реабилитации. Мы надеемся, что благодаря нашим совместным акциям наши мамы немного отвлекутся от проблем и вспомнят, что есть жизнь другая, за четырьмя стенами.

Валентина Бушуева: «Я восхищаюсь Натальей, это очень замотивированный человек, которая хочет поставить на ноги своего ребенка» Фото: страница благотворительного фонда «Радуга» во «ВКонтакте»

По рассказу Валентины Васильевны, однажды от одного из волонтеров поступил звонок с криком о помощи, что в одной семье произошла трагедия и им нужна поддержка как психологическая, так и гуманитарная. Это была семья Натальи Павловой. Фонд сразу же взял их в опеку, купили им необходимые вещи, продукты питания. Штатный психолог фонда Ирина Будовниц проводила консультации и с мамой, и с бабушкой больного. Сейчас они вышли на другой формат работы с семьей Павловых - этап дружбы, как они сами его называют. То есть сотрудники фонда доступны для них в течение 24 часов на протяжении всей недели.

Я восхищаюсь Натальей, это очень замотивированный человек, которая хочет поставить на ноги своего ребенка. И это будет, потому что в своей голове она выстроила маршрут восстановления сына. Это дорогого стоит. Наталья подняла на уши многих докторов Казани, республики и Москвы. К ним домой дважды приезжал специалист, который пересаживал им нейроны.

Валентина Бушуева выразила большую благодарность всем неравнодушным казанцам, которые не остались в стороне от чужой беды. На данный момент на попечении фонда находятся 48 семей, в среднем в год их количество колеблется от 40 до 60-ти семей. Кроме гуманитарной помощи фонд проводит различные акции, приобщая своих подопечных к социально-культурной жизни горожан. Самым масштабным на сегодняшний день является предновогодний проект «Исполни детскую мечту», в рамках которого каждому ребенку купят подарок, о котором он мечтал. Все семьи уже разобрали волонтеры и благотворители фонда.

«Суть этого проекта заключается в том, чтобы мама не забывала, что она женщина. Несмотря ни на какие невзгоды женщина должна быть здоровой, счастливой и красивой» Фото: страница благотворительного фонда «Радуга» во «ВКонтакте»

Хочется рассказать и о других участниках проекта. Ольга Батлук – профессиональный стилист, который работает не только с женщинами и мужчинами, но и с детьми. Она закончила Санкт-Петербургскую школу телевидения по направлению стилистика. Много лет Ольга работала по найму, а когда поняла, что просто занимает чье- то место ушла и полностью погрузилась в творческий процесс преображения людей. Ольга твердо убеждена, что женщине просто необходимо чувствовать себя красивой. Ведь когда счастлива женщина, мама, жена, то все счастливы говорит она.

Когда мне позвонила Ирина, хозяйка салона «Heaven» я сразу согласилась участвовать в этом благотворительном проекте. Может будет громко сказано, но творить добро нужно. Если у тебя есть талант, способности - их нужно пускать на благо людям, и не всегда за деньги. Не все деньгами меряется. Я и ранее участвовала в таких мероприятиях. Одна моя знакомая помогает трудоустраиваться и тем самым социализироваться людям с ограниченными возможностями. Там есть разные люди: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и слабовидящие, кто-то вообще на инвалидном кресле. Я восхищена этими людьми, в чем-то они ограничены физически, но очень сильны духом. Так вот после прохождения обучения нужно было составить небольшое портфолио и, скажем так, абгрейдить их образы. Сделать прическу, макияж, стиль. Работали мы в команде: парикмахер, визажист, стилист. По натуре я человек очень чувствительный и для меня это какая-то знаете особенная часть моей жизни. Поэтому с удовольствием приняла предложение Ирины. Для Натальи я подготовила украшения, аксессуары, купила пару туфель и легкое платье. Если подойдет, то все это ей подарю, - сказала Ольга, указывая на аккуратно разложенные на столе изделия бижутерии.

В паре с Ольгой Батлук работала Ирина Рахматуллина, владелица бутика. Ее история тоже непростая. Это сегодня она успешная, самодостаточная женщина. А когда-то родители не всегда могли позволить себе купить для нее даже простое платье. Поэтому Ирина с детства мечтала открыть свой собственный магазин одежды. Еще одной мечтой были путешествия. Когда Ирина Наилевна в первый раз полетела в Италию, чтобы окупить дорогу накупила там много разной одежды, а по возвращению получилось все легко продать. Так постепенно путешествия превратились в бизнес. А мир бизнеса суров, конкуренция жесткая, вообще-то это не совсем женская тема. Но в этой повседневной борьбе Ирина не утратила мягкость и доброту сердца. Поэтому с радостью согласилась принять участие в благотворительной акции.

«Сегодня у нас очень красивая, яркая женщина» Фото: предоставлено студией красоты «Heaven»

Ирина принесла для Натальи два платья, одно для повседневной носки, другое на выход.

Очень рада участвовать в этом благотворительном проекте. Сегодня у нас очень красивая, яркая женщина. Вообще каждая женщина, девушка по-своему прекрасна, нужно только уметь это подчеркивать. А мы с удовольствием в этом поможем. Это мой первый опыт в таком проекте и думаю, не последний. Наталью очень хорошо понимаю, так как сама одна воспитываю сына, - призналась Ирина. Глядя на эту яркую, красивую, успешную женщину трудно было представить, что она одна. Хотя именно таких примеров очень много, мужчины побаиваются сильных, самодостаточных женщин. Но это уже другая тема для рассуждений.

Ирина Трифонова