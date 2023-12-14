«Добро пожаловать на госслужбу»: в Казани стартовала Молодежная карьерная неделя

В Казанском федеральном университете стартовала молодежная карьерная неделя «Добро пожаловать на госслужбу». Чуть более 40 студентов, обучающихся на соответствующих специальностях в разных вузах столицы Татарстана, посетят важные для этой работы локации и встретятся с известными татарстанскими чиновниками.

«Это мероприятие мы проводим уже третий год подряд. Оно проходит при поддержке Минмолодежи РТ. Думаю, они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы молодые, талантливые, креативные, исполнительные ребята приходили на госслужбу, в государственные и муниципальные органы», — обратился к участникам события заместитель руководителя Департамента государственной службы и кадров при Раисе Татарстана Эдуард Сафин.

По его словам, молодежная карьерная неделя помогает студентам, выбравшим для себя направление государственного и муниципального управления, узнать больше о своей профессии и о возможностях, имеющихся у молодых специалистов в этой области.

Первую лекцию прочитала студентам первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина. Она рассказала о молодежной политике, об опыте работы на госслужбе и о структуре власти в республике.

«Государственная служба — это очень интересная деятельность, при этом непростая. С 2021 года я работаю в Минмолодежи Татарстана, до этого была в Аппарате Правительства Татарстана. На будущий год будет уже десять лет, как я госслужащий, для меня это большая победа, поэтому мне важно делиться опытом с начинающими ребятами», — отметила спикер.

В течение сегодняшнего дня студенты прослушают лекции от приглашенных экспертов и посетят с экскурсиями знаковые места города. Завтра в здании Государственного Совета РТ они встретятся с депутатом татарстанского парламента Риммой Ратниковой.