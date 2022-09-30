«Добро пожаловать домой!»: Путин поприветствовал новые регионы России

Для России и ее новых регионов 30 сентября стало днем правды и справедливости. Сегодня Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вернулись домой, в РФ. Об этом, открывая митинг-концерт на Красной площади, заявил Президент России Владимир Путин.

«Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!» — подчеркнул он.

Свою речь глава государства словами «победа будет за нами». Объединившись, подчеркнул он, РФ и ее новые регионы стали сильнее.

Напомним, что сегодня Президент России подписал договоры о присоединении к России четырех новых субъектов.