news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 января 2026 12:49

«Добро пожаловать домой». ЦСКА объявил о подписании воспитанника «Локомотива» Баринова

Читайте нас в
Телеграм
«Добро пожаловать домой». ЦСКА объявил о подписании воспитанника «Локомотива» Баринова
Фото: fclm.ru

ПФК ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова, подписав с полузащитником контракт до лета 2029 года. В приветственном посте пресс-служба «армейцев» тепло встретила новичка: «Добро пожаловать домой, Дима!».

29-летний футболист — воспитанник академии «Локомотива», за который играл с 2015 года, а в системе клуба с 2012 года. За это время Баринов провел 274 матча, выиграл титул чемпиона России, четыре Кубка страны и Суперкубок, а в последние сезоны носил капитанскую повязку.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек отметился 3 голами и 6 результативными передачами в 17 играх РПЛ.

Ранее «Локомотив» заявлял, что отклонил предложение ЦСКА из-за «спортивных и финансовых причин».

#фк локомотив #фк цска
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026