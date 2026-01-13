«Добро пожаловать домой». ЦСКА объявил о подписании воспитанника «Локомотива» Баринова

Фото: fclm.ru

ПФК ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова, подписав с полузащитником контракт до лета 2029 года. В приветственном посте пресс-служба «армейцев» тепло встретила новичка: «Добро пожаловать домой, Дима!».

29-летний футболист — воспитанник академии «Локомотива», за который играл с 2015 года, а в системе клуба с 2012 года. За это время Баринов провел 274 матча, выиграл титул чемпиона России, четыре Кубка страны и Суперкубок, а в последние сезоны носил капитанскую повязку.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек отметился 3 голами и 6 результативными передачами в 17 играх РПЛ.

Ранее «Локомотив» заявлял, что отклонил предложение ЦСКА из-за «спортивных и финансовых причин».