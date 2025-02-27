В Казани прошел благотворительный концерт для детей с ОВЗ и сирот

Сегодня, 27 февраля, в ДК Химиков прошел благотворительный концерт для сирот, детей с ОВЗ и детей участников специальной военной операции с выступлениями народных артистов РТ и танцевальных коллективов.

Во ДК собрались множество зрителей, чтобы поддержать благотворительный концерт. Мероприятие под названием «Добро. Мир. Дети. Победа» было организовано в рамках Года защитника Отечества и стало частью серии концертов под названием «Доброта для детей без границ».

Концерт обрел республиканский масштаб. Мероприятие собрало детишек со школ и домов-интернатов из разных районов Татарстана. Всего на концерт пригласили 380 детей и около 120 артистов для выступлений. Об этом рассказал руководитель АНБО «Люди добрых дел» в сфере развития инклюзии и организатор концерта Руслан Идиятов.

«Мероприятие у нас полностью бесплатное, никто никому ни единой копейки не заплатил, все от души. Обращаясь ко всем ребятам в зале, хочу сказать, что у вас все получится, верьте в себя несмотря на то, что у вас есть инвалидность или ограничения здоровья. Вы индивидуальны, в этом и есть ваша фишка! Я желаю вам всем закончить школу, добиваться успехов и быть полезными обществу, мы все этого очень ждем от вас. Не забывайте, что все в этом мире от Всевышнего. Поэтому, молитесь, просите и верьте!» - сказал Идиятов

Концерт не оставил равнодушным никого — зал был заполнен зрителями, а на лицах детей сияли улыбки. Программа вечера включала выступления народных артистов Республики Татарстан и лауреатов международных конкурсов, которые смогли подарить участникам добрую атмосферу и незабываемые эмоции.

Певица Вероника Лазарева исполнила трогательную песню в дуэте с певцом Айзатом Хайруллиным, а баянист Ильнар Ганиев сыграл на гармошке мелодию о любви к родному краю под названием «Уз ягым».

«Нас сегодня здесь 19 человек. Наши детишки глухие, некоторые слабослышащие, они живут в школе, так как это интернат. Ребята с большим удовольствием и восторгом воспринимают такие мероприятия, для них это целый праздник. Такие концерты прививают нам зрительскую и слушательскую культуру. В преддверии Дня Победы тема сегодняшнего концерта очень актуальна. Огромное спасибо организаторам за то, что не забывают о наших детишках» - поделилась с «Татар-информом» педагог Казанской школы-интерната им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ.

Во время концерта зрители могли увидеть зажигательные выступления детских танцевальных коллективов и прослушать замечательные номера от профессиональных и юных исполнителей. Заслуженная артистка РТ Анастасия Макарова исполнила песню «Жизнь прекрасна», а завершился концерт ярким выступлением российского рэпера Нурминского. Он исполнил свои наиболее популярные хиты, заставив выбегать детишек на сцену.

«Сегодня я пою замечательную песню «Ты счастлива», в ней я хочу рассказать о том, что в жизни нужно всегда обращать внимание на сердце и слушать его. Именно тогда вы будете счастливы, вы будете понимать себя и вокруг вас всегда будет кружить любовь и понимание. Мне очень приятно, когда меня приглашают на такие добрые дела, как сегодняшний концерт, я рада дать частичку счастья, любви и радости ребятам, а главное видеть, как у детишек горят глаза» - описала свое выступление певица Гузель Сахабутдинова.

Организовали мероприятие волонтеры автономной некоммерческой благотворительной организации в сфере развития инклюзии и оказания помощи нуждающимся «Люди добрых дел».