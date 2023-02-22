«Добрая весточка с Родины»: в Казани стартовала всероссийская акция «Письмо солдату»

Всероссийская патриотическая акция «Письмо солдату» стартовала сегодня в стенах Национального музея Татарстана. В течение трех дней казанцы смогут выразить слова поддержки всем тем, кто сейчас исполняет воинский долг, пожелать бойцам успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения на Родину.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ранее акция “Письмо солдату” была проведена в Нижнекамске и Зеленодольске, и Национальный музей также решил присоединиться к ней. Так, жители и гости Казани смогут написать письма со словами поддержки российским военнослужащим. Уже потом они попадут бойцам, которые сегодня находятся на передовой. Любая весточка, рисунок или письмо с Родины трогают солдат до глубины души. Самые искренние слова, я думаю, напишут дети», – рассказал заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

В числе первых участников в музей прибыли ученики казанской средней школы №13. Перед тем, как начать письма бойцам, они выслушали рассказ о поисковом движении в России.

Так, в Татарстане действует военно-поисковое движение «Снежный десант», которое в этом году празднует 55-летие. Поисковики совершали походы по местам боев Великой Отечественной войны, собирали рассказы ветеранов и очевидцев боев, работали с архивами, устанавливая исторические факты и отдавая дань памяти участникам войны.

Как рассказал ребятам член поискового отряда «Легион» Роман Тургенев, существенно облегчить распознавание останков помогают удостоверение бойца, Книжка красноармейца, а также медальон, котелок или ложка, на которых зачастую выводились инициалы. Такие личные вещи помогают поисковикам установить имена солдат и найти в дальнейшем их родственников.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Первые снежные десанты занимались тем, что искали информацию о солдате и передавали ее родственникам. Тогда многие знали не понаслышке, что такое война. Поисковики ходили по местам боевой славы. При этом в походы они отправлялись на лыжах. В 90-е годы на смену “Снежному десанту” пришло Объединение "Отечество”. С 2013 года является Региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества “Поисковое движение России” в Татарстане», – поделился он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После образовательной лекции ребята посетили выставку советских агитационных плакатов «Донбасс – сердце России». Название экспозиции взято из известного плаката 1921 года, который агитировал рабочих к переезду в Донбасс, который в то время мыслился промышленным центром, точкой протяжения молодежи всего многонационального СССР. На нем регион изображен в виде сердца, от которого идут кровеносные сосуды.

«Тема, о которой мы сегодня говорим в музее, — это татары и Донбасс. Еще Хади Такташ писал, что Донбасс – колыбель индустриального пролетариата. И действительно поэт, как и многие представители татарской интеллигенции, побывал на регионе в 1920–1930 годы. Многие из них работали шахтерами и металлургами в Донбассе, другие, такие как Хади Такташ, выезжали в творческие поездки, собирая материал о тяжелой работе шахтеров», – отметила заведующая экскурсионно-туристическим отделом музея Анастасия Мокрополова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В завершение ребята написали письма, где выразили слова поддержки и благодарности участникам специальной военной операции. Для солдат письма станут доброй весточкой и очередным напоминаем о том, что их ждут, в них верят. Свои письма учащиеся украсили рисунками и оформили их в виде треугольников.