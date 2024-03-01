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«Добрая Казань» выполнила пятнадцатую гуманитарную миссию в Лисичанске
Проект «Добрая Казань» выполнил свою пятнадцатую по счету гуманитарную миссию в Лисичанске. Из столицы Татарстана в подшефный город доставлено 88 тонн груза. В пяти фурах – продукты питания, медикаменты, бытовая химия, строительные материалы и автозапчасти.
Отдельный подарок казанцы направили функционирующей сегодня музыкальной школе – у юных воспитанников теперь есть новые скрипка, саксофон, акустическая система и микшерный пульт.
Столица Республики Татарстан и проект «Добрая Казань» наряду с республиканским отделением партии «Единая Россия» являются лидерами в оказании гуманитарной помощи подшефной территории. За полтора года поддержки Лисичанска и Рубежного казанцы доставили в эти города свыше тысячи тонн гуманитарных грузов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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