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«Добрая Казань» открыла фудтрак с бесплатными обедами для нуждающихся
На ул.Сеченова в Казани открылся фудтрак с горячими обедами для нуждающихся. Об открытии объекта сообщает мэрия столицы РТ.
Раздача обедов проводится рядом с коворкингом фонда «Добрая Казань» — ему же принадлежит и создание фудтрака. Пообедать здесь могут подопечные фонда, многодетные семьи без одного родителя, а также те, кто воспитывает детей-инвалидов. Кроме того, обеды развозятся пожилым казанцам, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Фудтрак работает с 13.00 до 14.00 по вторникам, четвергам и субботам.
Помимо еды, нуждающиеся могут получить здесь продукты и бытовую химию. В ближайшее время они также смогут получить консультации у профессиональных юристов.
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