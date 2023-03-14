«Добрая Казань» открыла фудтрак с бесплатными обедами для нуждающихся

На ул.Сеченова в Казани открылся фудтрак с горячими обедами для нуждающихся. Об открытии объекта сообщает мэрия столицы РТ.

Раздача обедов проводится рядом с коворкингом фонда «Добрая Казань» — ему же принадлежит и создание фудтрака. Пообедать здесь могут подопечные фонда, многодетные семьи без одного родителя, а также те, кто воспитывает детей-инвалидов. Кроме того, обеды развозятся пожилым казанцам, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Фудтрак работает с 13.00 до 14.00 по вторникам, четвергам и субботам.

Помимо еды, нуждающиеся могут получить здесь продукты и бытовую химию. В ближайшее время они также смогут получить консультации у профессиональных юристов.