«Добрая Казань» направила в Рубежное гуманитарный груз для детей, пожилых и молодых семей

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефные Татарстану города – Лисичанск и Рубежное – доставили крупную партию гуманитарной помощи. В составе груза – детское питание, подгузники, средства личной гигиены, пеленки и памперсы для лежачих больных.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, отметил, что такие поставки формируются исходя из конкретных запросов жителей. По его словам, сейчас приоритетом стала поддержка молодых семей с детьми и пожилых людей.

«У многих по пять-шесть детей, и для них важны и питание, и подгузники, и базовые средства ухода. Параллельно мы понимаем, что в прифронтовых городах есть много маломобильных людей, для которых памперсы и средства гигиены – жизненно необходимы. Именно поэтому мы ценим проект "Добрая Казань", который объединяет десятки фондов и позволяет собрать адресную помощь без задержек. В итоге груз приходит не абстрактно, а к конкретным людям, и мы сразу видим результат», – подчеркнул Фаниль Аглиуллин.

Формирование груза курировала директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова. Под ее руководством проект объединяет более сотни благотворительных инициатив и фондов, выступая «единым окном» для гуманитарной поддержки. В этот раз акцент сделали на помощь детям, пожилым и многодетным семьям.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Руководитель гуманитарного центра в Рубежном Оксана Удовина рассказала о востребованности помощи от Татарстана.

«Сегодня от "Доброй Казани" мы получили большую партию детского питания и средств личной гигиены. Мы смогли расширить детей, которые получат питание и подгузники – до 4 лет. Есть семьи с пятью-шестью детьми – для них это огромная поддержка. Отдельно спасибо за памперсы для пожилых и маломобильных людей. Их у нас очень много, и такие вещи для них жизненно необходимы. Когда видишь глаза людей, которые получают эти наборы, понимаешь – мы делаем свою работу не зря», – подчеркнула она.