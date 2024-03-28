«Добрая Казань» доставила в Лисичанск очередную партию гуманитарного груза

Благодаря проекту «Добрая Казань» в подшефный Татарстану Лисичанск доставили очередную партию гуманитарного груза. В состав вошли трубы и материалы необходимые для работы коммунального предприятия.

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Вице-премьер Евгений Варакин отметил, что прибытие гуманитарного конвоя из столицы Татарстана именно с таким перечнем груза крайне актуально – с наступлением сухой и теплой погоды в Лисичанске приступают к восстановлению поврежденной системы водовода.

Кроме того, в рамках проекта «Добрая Казань» в Лисичанск доставлены продукты питания, товары первой необходимости и бытовая химия.

Очередной гуманитарный конвой из татарстанской столицы помогли сформировать Департамент продовольствия и социального питания Казани, предприятия города, в том числе «Водоканал».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.