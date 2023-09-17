«До Худякова Казанское ханство воспринимали как паразитарный осколок Золотой Орды»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Он описал Казанское ханство как часть мусульманской и татарской цивилизации»

– Правда ли, что первую полную историю Казанского ханства написал Михаил Худяков?

– Да, впервые цельную историю Казанского ханства как отдельно взятого государства написал именно он. Михаил Худяков попытался описать ее не в контексте московско-казанских отношений или глобальных исторических процессов, он описал Казанское ханство как государство, которое является частью мусульманской и татарской цивилизации. В его трудах история ханства рассмотрена всесторонне. Его исследования в начале XX века были обречены на успех, поскольку к этому времени накопилось огромное количество исторического, этнографического и археологического материала.

Помимо этих факторов, к XX веку восприятие истории было более академичное, а также существовало множество теорий. Время для изучения Казанского ханства просто пришло, и Худяков стал именно тем человеком, который сумел составить целостную историческую картину Казанского государства. Его работы стали феноменальным событием, поскольку до него это государственное образование воспринимали как паразитарный осколок Золотой Орды, который постоянно тревожил восточные границы Великого княжества Московского.

Худяков показывает Казанское ханство как самодостаточное государство и акцентирует внимание на том, что его уровень развития был не ниже, чем у Московского государства. Ему удалось продемонстрировать сложную систему государственности, культуру, а также показать влияние казанских татар на русских. Для того время это было нонсенсом.

Михаил Худяков Фото: ru.wikipedia.org

– В чем заключалось казанское влияние на Москву?

– Худяков показывает, что было на Руси до взаимодействия с татарским миром и после. По его исследованиям это влияние можно проследить с булгарской эпохи. Волжская Булгария была развитым государством с высокой культурой, которая распространялась на Северо-Восточную Русь. Ярко это прослеживалось в эпоху князя Андрея Боголюбского. Худяков говорит, что Боголюбский был женат на женщине из Волжской Булгарии и что архитектура Булгарского государства прослеживалась в постройках Северо-Восточной Руси.

Когда он пишет об эпохе Московского государства, то тут влияние более сильное, потому что прошла эпоха татарского господства. В русских землях начинает укрепляться единодержавие, вытеснющее институт вече. Прямой аналог – это ханская система управления. Худяков упоминает практику переписи в Московском государстве, а переписи, если помните, начались во времена Золотой Орды. Золотоордынская система налогообложения («соха») также начала использоваться Москвой после крушения Улуса Джучи.

– Вы упомянули Волжскую Булгарию. Какие аспекты этого государства исследовал Худяков?

– Волжскую Булгарию он изучал не так подробно, как Казанское ханство. Последнее отличалось от других ханств тем, что у него была более древняя культурная и исламская основа, на которую наложилась политическая система Золотой Орды. В этом симбиозе в Среднем Поволжье появилось новое уникальное государство. По мнению Худякова, цивилизационные основы Казанского ханства были заложены еще во времена Волжской Булгарии. У него нет противопоставления булгар и татар.

«Москва хотела, чтобы казанский хан не мог выбираться без совета с Василием III»

– Как вообще происходило взаимодействие Москвы и Казани, по мнению Худякова?

– С одной стороны, он показывает, что Москва навязывала свою волю Казани, и казанцы старались сражаться за свою независимость. Красной нитью в его «Очерках по истории Казанского ханства» проходит мнение, что казанская элита стремилась к независимости и самостоятельности. Москва же пыталась, как он пишет, установить «протекторат».

Установить этот протекторат удалось при Иване III, он просуществовал до 1521 года. Потом московские великие князья все время пытались навязать его вновь, а Казань сопротивлялась. Фактически зависимость удалось установить при Иване III, но де-юре ее не было. Впервые юридические документы о зависимости Казанского ханства были подписаны при хане Шах-Али.

Это вызвало очень сильную негативную реакцию со стороны татарской знати, которая даже пригласила на правление крымскую династию Гиреев. Москва хотела продавить положение, что казанский хан не может выбираться карачи-беками без совета с Василием III.

– А с другой стороны?

– С другой стороны, из-за того, что Худяков пытался выявить экономическую основу Казанского ханства, он пришел к теории, что большое значение в ханстве получила работорговля. Казанская знать нуждалась в рабах, которые приносили большой доход, из-за чего происходили постоянные набеги на Московское государство, что и послужило основной причиной конфронтации с Москвой.

Мы видим, что в этом подходе идет репрезентация старой теории, что Казанское ханство было паразитарным государством с набеговой экономикой. Из этих двух положений внутри работы Худякова следует противоречие. Он мог отдавать дань уважения исторической традиции и с опорой на марксизм выявить экономическую основу государства. Ученый был склонен считать, что работорговля играла значительную роль в экономике государства, и знать была в ней очень заинтересована.

«В 1930-е история вернулась в лоно царского направления, но под видом марксизма»

– Рассказывая о татарских государствах, Худяков использовал терминологию, не свойственную описываемому времени. Почему?

– Худяков был человеком своего времени, и в его трудах встречается соответствующая терминология: политические партии, патриотизм, национализм, национальные чувства, или такой термин эпохи модерна, как протекторат. Эти термины не соответствуют эпохе Казанского ханства: люди в то время не знали, что это такое. Он пишет о национальных чувствах, но этого тоже не было. Феномен нации – это позднее явление. Тогда были этносы, вассальные отношения, и это нужно учитывать, изучая то время.

Но Худяков пишет о казанцах как о патриотах, которые боролись за свою землю, и, наверное, поэтому его и называли патриотом Казанского ханства.

– Чем труды Худякова так не понравились советской власти, что их запретили, а его самого расстреляли?

– Здесь нужно смотреть на контекст исторических событий. В то время под раздачу попал не только Худяков. В 1930-е годы шли репрессии, историческая наука в это время претерпела очень много как положительных, так и отрицательных изменений. Когда пришли большевики, они распустили институт истории и обесценили значение исторической науки. История ушла в свободное плавание – это 1920-е годы. Как раз в это время Худяков и издает свою главную книгу «Очерки по истории Казанского ханства». В ней есть немного марксизма, но он «зеленый». Худяков пытается выявить экономическую основу Казанского ханства, апеллируя к теории пяти формаций.

Ситуация в исторической науке меняется, когда Сталин в 1930-е окончательно взял всю власть в свои руки и разобрался с «врагами». Он сделал крутой поворот не только в политике, но и в исторической науке. Был возрожден институт истории, и история вернулась в лоно царского направления, но под видом марксизма. Иосиф Виссарионович вернул имперскую модель истории, разработанную еще Ключевским и Соловьевым.



Естественно, труды Худякова не вписались в эту концепцию, как и Золотая Орда с татарскими государствами. Большевики рассматривали татарские ханства и Улус Джучи как государства-паразиты. Исследователи, которые изучали эти государственные образования, попали в опалу, и это коснулось и Худякова. В 1936 году он был расстрелян в Ленинграде.

– Можно ли назвать Худякова первым ученым, исследовавшим татарский мир?

– Нет, он не был первым. До него был Вельяминов-Зернов, Худяков часто на него ссылается. В середине XIX века он написал 4-томную историю Касимовского ханства. Вельяминов-Зернов попытался максимально воспроизвести то, что было в источниках. Он вводит в оборот и восточные источники, что дополняет работу, сотрудничает с мусульманскими исследователями. Самым ярким примером была его совместная работа с известным педагогом и просветителем Хусаином Фаизхановым, который помог ему расшифровать надписи на могильных плитах, грамоты крымских ханов.

Были и другие работы, как, например, «Мустафад аль-ахбар» Шигабутдина Марджани. В этой работе история Казанского ханства освещена слабо, но Марджани объясняет это тем, что до его времени не сохранилось источников. После Марджани был еще один труд, вышедший из-под пера мусульманского исследователя, более академичный, чем у Марджани, но, к сожалению, еще не до конца оцененный по достоинству - «Талфик ал-ахбар» Мурад Рамзи. Цензором книги был Николай Катанов, и он запретил ее. Мурад Рамзи после этого был вынужден уехать из России. Впоследствии с работы сняли запрет, но к сожалению, она до сих пор не переведена на русский язык полностью.

«После прочтения его работы приходит понимание, что Казанское ханство было развитым государством»

– Несмотря на забвение Худякова в советский период, ему удалось сказать новое слово в отечественной историографии?

– Он разработал периодизацию истории Казанского ханства, которая, по сути, до сих пор используется историками, хотя и с некоторыми изменениями. Он выявил период могущества, протектората, борьбы и падения. Периодизация не пересматривалась и до сих пор помогает исследователям ориентироваться.

Худяков обратил особое внимание на внутренний государственный строй Казанского ханства. До него никто так подробно его не описывал. Также он обратил внимание на экономическую и духовную жизнь. Рассмотрел суфийские традиции, систему образования, через которую ему удается показать, что грамотность среди татар была распространена еще в то время. Показал архитектуру, ремесла, торговлю.

Уникальность работы заключается и в том, что она отражает демографию Казанского юрта. Для доказательства он использует русские писцовые книги, но с пометкой, что в них много указаний на «пустоши» – это деревни, которые опустели. Запустение произошло в результате московско-казанских войн. До завоевания 1552 года территория ханства была густо заселена, а после него некоторые деревни настолько опустели, что разделялись на две части, а некоторые и на пять. Худяков пишет, что татарские деревни насчитывают тысячи жителей. Он приводит в пример деревню «Ия», которая пришла в запустение и распалась на пять маленьких деревушек.

Худяков предпринял попытку реконструировать политический строй и систему управления, а также составил обоснованную карту казанского государства. Я сам проверял объекты на ней, и они подтверждаются источниками. Он был первым, кто всесторонне попытался описать историю Казанского юрта. У читателя, который познакомится с «Очерками по истории Казанского ханства», останутся неизгладимые положительные впечатления. После прочтения работы приходит понимание, что Казанское ханство было развитым государством.

– Какие моменты в его монографии уже устарели?

– Устарела теория торгового капитализма и роли рабства. Сейчас мы видим, что рабство в эпоху Казанского ханства не играло особой роли. Период, когда можно было развивать набеговую экономику, был очень короткий и был он во время правления Сафа-Гирея. Сейчас известны польско-казанские дипломатические документы, которых не было у Худякова. Сафа-Гирей вел переписку с Польско-Литовским государством, в которой говорилось, что набеги не приносят дохода, а только убытки. Во второй половине 1530-х годов Польша и Казань воевали против Москвы и находились в союзе. Польша воевала до 1537 года, а Казань продолжила дальше, хотя Сафа-Гирей и просил заключить мирный договор, но Москва отказывалась его подписывать. В переписке есть четкие указания на то, что, несмотря на успешность походов и опустошение русских земель, это не приносит прибыли. Сафа-Гирею не хватало денег, чтобы оплатить свои походы. Он просил у польского короля денег для того, чтобы оплатить услуги ногайцев и астраханцев. Как можно говорить о том, что работорговля была экономической основой государства, когда не хватало денег, чтобы расплатится с наемниками?

– Тогда на что жило ханство?

– Худяков пишет, что Казань был крупным торговым центром, были развиты сельское хозяйство и различные ремесла. В размере город уступал лишь Москве и Новгороду. Кстати, князь Андрей Курбский пишет, что Казань по размерам была примерно как Вильно, который был третьим городом в Восточной Европе. Колоссальный доход приносили Казанская ярмарка и торговля. В Казань поступали товары из Персии, арабских стран и Центральной Азии. Здест эти товары покупали европейцы и перепродавали у себя.

Главным экспортным товаром ханства была пушнина, на что еще в XV веке обратили внимание итальянцы. Пушнина в то время было «мягким золотом». Когда Иван III сумел посадить на казанский престол лояльных ему ханов, это сказалось не только на политической жизни, но и на экономической. Флорентийские купцы жаловались, что он закрыл для них казанский рынок пушнины.

Аксанов Анвар Васильевич – старший научный сотрудник центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук.



Владислав Безменов, «Миллиард. Татар»