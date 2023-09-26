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«До Токмака ВСУ далеко»: командир спецназа «Ахмат» рассказал об обстановке у Вербового
О ситуации в районе села Вербовое в Запорожской области, где безуспешно пытаются продавить фронт Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, на данном участке противник продолжает скапливать силы для наступления, однако, все попытки атаковать заканчиваются для ВСУ большими потерями.
Относительно заявлений противника о занятии вышеупомянутого населенного пункта Алаудинов отметил их беспочвенность. «Если послушать ВСУ, то они давно находятся в Москве», – отметил российский генерал.
Кроме того, Алаудинов прокомментировал информацию о поставках Украине американских танков «Абрамс». Он отметил, что созданная 50 лет назад техника абсолютно ничего не решит. Кроме того, генерал отметил, что данные танки очень сложны в обслуживании, а наступление осенней распутицы сделает их полностью бесполезными.
«Если эти танки появятся на нашем участке, то наши бойцы будут рады увидеть, как горит и этот вид западной бронетехники», – подчеркнул командир «Ахмата».
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