До свидания, «Каракуз»! Да здравствует «Каракуз»!

От креативных индустрий до банного искусства

В рамках «Каракуза» прошел II Всероссийский форум креативных индустрий. На пленарных дискуссиях творческое сообщество города и федеральные эксперты обсудили аспекты развития креативных индустрий. В результате появились заделы для масштабирования проекта на федеральном уровне – проведение Российской креативной недели в Альметьевске.

Программу этно-модерн фестиваля «Каракуз» открыл показ мод. По мнению организаторов, одежда – неотъемлемая часть культурного кода народа, способ рассказать о традициях и истории через современные формы. Свои коллекции представили дизайнеры Юлия Крылова, Диляра Прохорова, Нодира Абдурахманова. В коллекциях брендмейкера фестиваля Олега Кугушева и его команды нашли отражение культура и история Татарстана. «Это такой глубокий пласт, из которого можно черпать и черпать, и дна не увидишь», – отметил дизайнер. Фестиваль «Модный Альметьевск» собрал на одной площадке ценителей этники в современной интерпретации.

Ярким событием стал IV Всероссийский фестиваль уличных театров «Легкие крылья». 215 уличных артистов и 20 театральных коллективов из Альметьевска, Казани, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Воронежа, Королёва, Владимира, Москвы и Санкт-Петербурга, Италии за два дня показали больше 40 спектаклей под открытым небом.

Свой зритель за эти годы сформировался у этнофестиваля. Тюркские народные игры, древние музыкальные инструменты, народные ремесла, а вечерами – этно-фолк-музыка. Популяризация «корневого», музыкально-поэтического наследия среди жителей и гостей города – главная цель этнофестиваля. Творчество уникального коллектива «Кадим Алмет» – яркого примера бережного отношения к музыкальным традициям и их современной интерпретации – вызывает живой интерес публики.

Впервые на «Каракузе» прошел банный фестиваль. Его гости не только узнали о старинных рецептах и секретах парения, но и поучаствовали в мастер-классах, окунувшись в атмосферу традиционного банного ритуала.

Любителей мультфильмов, косплееров, сценаристов объединил Всероссийский анимационный фестиваль. Впервые в России провели практическую популяризацию ИИ-технологий в кино и анимации в формате командных соревнований. Юные аниматоры создали с помощью нейросетей трейлеры, вдохновившись легендой о Каракуз.

«Каракуз» – площадка для творческих экспериментов

Больше 2000 артистов и зрителей приняли участие во II Всероссийском фестивале современного театра «Аулак». Программа включала лекции, мастер-классы, показ театральных постановок Альметьевска, Москвы, Казани, Новосибирска и Перми. В лаборатории Театра горожан обычные люди создали спектакль в режиме реального времени.

Фестиваль уличной культуры «Свобода» – это хип-хоп-батлы, контесты по экстремальным видам спорта и много музыки. Главным гостем фестиваля стал российский исполнитель Антоха МС. Звучала и музыка электронно-этнического проекта Tatarsis, проекта Уральского региона Tayu и мультижанрового ди-джея Katia Kepler, «Каракуз-лейбла». Последний во время Форума креативных индустрий провёл воркшоп в «Открытых мастерских». Две команды при помощи опытных кураторов за несколько часов создали полноценные песни с нуля.

Самым душевным событием второго уикенда стал фестиваль авторской песни. Его открыли мастер-классы от известных авторов-исполнителей, а завершил большой концерт на городском озере с участием бардов. Хедлайнерами стали Олег Митяев и золотой голос Enigma Эндрю Дональдс с симфоническим оркестром.

На гастрофестивале известные шеф-повара провели мастер-классы: приготовили свои фирменные блюда. На следующий год организаторы планируют расширить событие: пригласить порядка 30 бренд-шефов со всей России. На гастрофестивале презентовали первую кулинарную книгу «Каракуз» – путешествие в мир тюркской кухни. Еще один эксперимент – ресторан «Каракуз». Он работал всего один день, но по сервису не уступал классическим заведениям: были и хостесы, и официанты, и глиняная посуда, и ресторанная подача блюд.

На IV фестивале современной хореографии «Воздух» лучшие хореографы и победители известных танцевальных проектов делились опытом. Желающих посетить мастер-классы в этом году стало значительно больше – при регистрации все места бронировали буквально за час. На вечерних программах танцоры и танцевальные коллективы «общались» со зрителями через пластические перформансы. Количество коллективов-участников тоже заметно возросло.

Творчество, юмор, кино, книги и джаз

500 человек установили рекорд «Каракуза» по одновременному рисованию на фестивале изобразительного искусства.

Гости кинофестиваля посмотрели за неделю 29 фильмов. «Каракуз фильм» – событие международного уровня, которое впервые проходило в Альметьевске. На показах побывало больше тысячи человек. Фильмы рождали жаркие дискуссии и обсуждения, после просмотра гости еще долго не расходились по домам.

Гран-при завоевала киргизская драма «Рай под ногами матерей» Руслана Акуна. Победителей выбирала публика. Это отметил участник «Каракуз фильма», режиссер Айнур Аскаров. «Это здорово, ведь кино создаётся для людей», – считает он.

Также в рамках кинофестиваля прошли лекции, мастер-классы, встречи с кинематографистами, квизы. С каждым из гостей организаторы договорились о дальнейшем сотрудничестве: проведении кинопоказов, лабораторий, воркшопов. Планируется создавать интересные кинопроекты в онлайн- и офлайн-форматах для жителей города и республики.

Не обошлось и без юмора. На стендап-концерте выступили комики Казанского стендап-клуба. Хедлайнером был резидент шоу StandUp на ТНТ Камиль Зулфугаров. На фестивале стендап-комедии тюркских народов состязались юмористы из Татарстана, Башкортостана, Узбекистана и Кыргызстана. Членом жюри и главным гостем стала звезда стендапа Сауле Юсупова. Любителей КВН собрал фестиваль юмора на Кубок ПАО «Татнефть». Кстати, пока шел фестиваль, альметьевская команда «Каракуз» завоевала «Большой КиВиН в золотом» на ежегодном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН».

Во время книжного фестиваля «Смены» любители литературы приобретали книги, посещали воркшопы и мастер-классы. Главным событием стало открытие в ОЦ «Алмет» новой городской библиотеки, созданной БФ «Татнефть» и «Сменой». Пока ее фонд составляет 3500 книг, но он будет пополняться.

При поддержке фонда в дни фестиваля открылось и новое креативное пространство «Библионефть» в ДК «Нефтьче».

Ярким прощальным аккордом «Каракуза-2024» стал джазовый фестиваль на городском пляже. Для зрителей выступили Светлана Малюткина, джаз-ансамбль AJC-band под управлением Олега Якимочева, турецкая певица Эйлюль Эргюль, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бенд».

Бурными овациями публика встречала Дмитрия Маликова. Это его второй визит в Альметьевск за этот год. Народный артист РФ признался, что приезжает сюда как домой.

«Город хоть и небольшой, но очень гостеприимный, уютный. Здесь происходит много событий в культурной и социальной жизни, много делают, чтобы жизнь людей была комфортной. Мне бы очень хотелось, чтобы вся без исключения Россия была именно такой. Фестиваль «Каракуз» – прекрасная инициатива», – поделился впечатлениями Дмитрий Маликов.

Концерт завершило выступление автора популярных песен и обладателя престижных музыкальных премий Мота.

Четвертый этно-модерн фестиваль «Каракуз» в очередной раз продемонстрировал, как традиции и современность могут органично сочетаться, создавая уникальное культурное пространство. Масштабные события в области музыки, театра, кино, гастрономии и других сфер искусства привлекли тысячи участников и зрителей, подтверждая статус фестиваля как значимого события на культурной карте Татарстана и России.

Организатор фестиваля – Благотворительный фонд «Татнефть».

Фотографии предоставлены Благотворительным фондом «Татнефть»