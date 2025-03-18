До старта пожароопасного сезона в лесах в Татарстане пройдут командно-штабные учения

Командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, пройдут завтра в Татарстане. Эти учения проводятся Главным управлением РФ по РТ, в них активно участвуют учреждения Минлесхоза РТ. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине РТ.

«Учения направлены на отработку взаимодействия различных служб и организаций в условиях реальной угрозы, что позволяет нам быть готовыми к любым сценариям (во время пожароопасного сезона в лесах)», — рассказал он.

Кузюров напомнил, что в республике работают 20 лесопожарных станций второго типа, которые входят в состав государственных бюджетных учреждений «Лесхоз». Также в регионе есть пять лесопожарных станций третьего типа в составе лесопожарного центра.

«Все они укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и инвентарем, что позволяет нам эффективно тушить любые возгорания», — отметил Кузюров.