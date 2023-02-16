«Пропавший без вести»: в Казани прошел показ фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова»

В Казани прошла презентация документального фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова», приуроченная к 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На просмотр кинокартины были приглашены учащиеся кадетских классов школ города, воспитанники Казанского суворовского военного училища и члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Также на показе фильма собрались ветераны и свидетели тех страшных событий.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кинолента была создана на денежные пожертвования людей и посвящена уроженцу Мамадышского района Республики Татарстан, рядовому 357-го парашютно-десантного полка, пропавшему без вести в афганской провинции Бамиан в августе 1982 года, Ильшату Гарайханову.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Режиссер фильма — ветеран боевых действий в Афганистане, участник двух экспедиций в Антарктиду Евгений Барханов. Для полноты деталей и сведений о бойце в съемке киноленты автору помогал Александр Лаврентьев — эксперт Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту России. Он — участник 24 поисковых экспедиций в Афганистане и Пакистане, в 2019 году провел 28 дней в плену у талибов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С приветственным словом выступила председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, председатель татарстанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Светлана Захарова.

«Большое внимание Татарстан уделяет патриотическому воспитанию нашей молодежи, в рамках этого фильм делает определенный серьезный шаг в этом направлении, чтобы дети знали и помнили историю своей родины. Чтобы вы воочию видели и знали ветеранов. Это большая возможность пообщаться с ветеранами, спросить участников тех событий о тех страшных днях. Эти люди без лукавства расскажут вам правду о войне», — сказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова напомнила, что во время Афганской войны погибло 15 тыс. советских солдат. Она поблагодарила съемочную группу и коллектив журналистов, которые провели большое расследование: было найдено множество документов о бойце, жители Афганистана также помогали в поисках солдата, не остались в стороне и однополчане Гарайханова — они поделились своими воспоминаниями о том дне, когда пропал татарстанец.

«Это те духовные скрепы, которые объединяют нас всех. Сквозь года до сих пор звучит девиз наших советских бойцов — „Никто, кроме нас“. Это фраза актуальна и в наши дни. Бойцы Афганистана доказали своими подвигами, что они истинные патриоты, герои и настоящие внуки победителей Великой Отечественной войны. Мы должны помнить и знать наших героев, сегодняшний фильм тому пример. Это героический подвиг простого парня, уроженца Татарстана, который проникает в сердце и пронзает до боли», — добавила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветеран Афганистана, командир группы отряда специального назначения «Каскад-3» КГБ СССР Мансур Губайдуллин обратился к курсантам, сказав, что будущие бойцы должны вырабатывать в себе смелость, познавать через историю, какими были их земляки и как героически погибали за Отечество.

Мусульманский фонд России проделал огромную исследовательскую работу по поиску и опознания Гарайханова, об этом рассказал журналист, член поисковой группы пропавших без вести Благотворительного патриотического фонда мусульман России Дмитрий Киселев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Удалось найти место, где он был убит на своем последнем бое. Группа опрашивала афганцев, также и полевые командиры дали информацию о том, что человек захоронен именно здесь. Имя было восстановлено, и человек был распознан. Сейчас на месте гибели построена дорога. Прошло 36 лет, найти оттуда павшего солдата невозможно. К сожалению, экспертизу провести не удалось, но по Гарайханову было доказано, что он не изменял родине и оставался предан отчизне до конца. Солдат был посмертно представлен к ордену Красной Звезды», — рассказал он.

Он добавил, что пропавшими без вести до сих пор числятся два уроженца Татарстана — Юрий Быков из Набережных Челнов и Хамбал Гамбаров из Актанышского района. По ним также ведутся поисковые работы, уже стало известно место последнего боя.