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«Пропавший без вести»: в Казани прошел показ фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова»
В Казани прошла презентация документального фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова», приуроченная к 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
На просмотр кинокартины были приглашены учащиеся кадетских классов школ города, воспитанники Казанского суворовского военного училища и члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Также на показе фильма собрались ветераны и свидетели тех страшных событий.
Кинолента была создана на денежные пожертвования людей и посвящена уроженцу Мамадышского района Республики Татарстан, рядовому 357-го парашютно-десантного полка, пропавшему без вести в афганской провинции Бамиан в августе 1982 года, Ильшату Гарайханову.
Режиссер фильма — ветеран боевых действий в Афганистане, участник двух экспедиций в Антарктиду Евгений Барханов. Для полноты деталей и сведений о бойце в съемке киноленты автору помогал Александр Лаврентьев — эксперт Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту России. Он — участник 24 поисковых экспедиций в Афганистане и Пакистане, в 2019 году провел 28 дней в плену у талибов.
С приветственным словом выступила председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике, председатель татарстанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Светлана Захарова.
«Большое внимание Татарстан уделяет патриотическому воспитанию нашей молодежи, в рамках этого фильм делает определенный серьезный шаг в этом направлении, чтобы дети знали и помнили историю своей родины. Чтобы вы воочию видели и знали ветеранов. Это большая возможность пообщаться с ветеранами, спросить участников тех событий о тех страшных днях. Эти люди без лукавства расскажут вам правду о войне», — сказала она.
Член регионального совета сторонников партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова напомнила, что во время Афганской войны погибло 15 тыс. советских солдат. Она поблагодарила съемочную группу и коллектив журналистов, которые провели большое расследование: было найдено множество документов о бойце, жители Афганистана также помогали в поисках солдата, не остались в стороне и однополчане Гарайханова — они поделились своими воспоминаниями о том дне, когда пропал татарстанец.
«Это те духовные скрепы, которые объединяют нас всех. Сквозь года до сих пор звучит девиз наших советских бойцов — „Никто, кроме нас“. Это фраза актуальна и в наши дни. Бойцы Афганистана доказали своими подвигами, что они истинные патриоты, герои и настоящие внуки победителей Великой Отечественной войны. Мы должны помнить и знать наших героев, сегодняшний фильм тому пример. Это героический подвиг простого парня, уроженца Татарстана, который проникает в сердце и пронзает до боли», — добавила она.
Ветеран Афганистана, командир группы отряда специального назначения «Каскад-3» КГБ СССР Мансур Губайдуллин обратился к курсантам, сказав, что будущие бойцы должны вырабатывать в себе смелость, познавать через историю, какими были их земляки и как героически погибали за Отечество.
Мусульманский фонд России проделал огромную исследовательскую работу по поиску и опознания Гарайханова, об этом рассказал журналист, член поисковой группы пропавших без вести Благотворительного патриотического фонда мусульман России Дмитрий Киселев.
«Удалось найти место, где он был убит на своем последнем бое. Группа опрашивала афганцев, также и полевые командиры дали информацию о том, что человек захоронен именно здесь. Имя было восстановлено, и человек был распознан. Сейчас на месте гибели построена дорога. Прошло 36 лет, найти оттуда павшего солдата невозможно. К сожалению, экспертизу провести не удалось, но по Гарайханову было доказано, что он не изменял родине и оставался предан отчизне до конца. Солдат был посмертно представлен к ордену Красной Звезды», — рассказал он.
Он добавил, что пропавшими без вести до сих пор числятся два уроженца Татарстана — Юрий Быков из Набережных Челнов и Хамбал Гамбаров из Актанышского района. По ним также ведутся поисковые работы, уже стало известно место последнего боя.
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