До середины недели в Татарстане ожидается теплая погода, возможны грозы

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике до 27 апреля ожидается теплая погода, возможны дожди и грозы.

Так, в понедельник, 25 апреля, при том что ночи еще холодные (+2… +7), температура днем составит +15… +20, местами небольшие дожди. В Казани немного прохладнее до +18.

Во вторник, 26 апреля, при относительно теплой ночи (+4… +9), дневные температуры составят +18… +23, но велика вероятность грозы.

В среду, 27 апреля, ожидается в целом сходная картина: ночью +8… +13, днем +18… +23, но опять-таки дожди и грозы.