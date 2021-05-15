До середины июня в Елабуге посадят 200 тыс. цветов

В этом году в Елабуге высадят 200 тыс. цветов. При этом 60 тыс. из них уже были посажены в первых числах мая к празднованию Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Елабужского района РТ.

«В этом году в цветочном оформлении используются новые решения, меняется вид клумб. Кстати, их станет больше. Так, цветники появятся на сквере Тысячелетия, перекрестках улиц Гиззата и Строителей, Гиззата и проспекта Мира», — говорится в сообщении.

Помимо этого, улицы города украсят традиционные бархатцы, петуньи, пеларгонии, цинерарии, бегонии разных цветов. Завершить посадку цветов планируется к 12 июня.