До ралли-рейда «Шелковый путь» допущено четыре грузовика команды «КАМАЗ-мастер»

Сегодня экипажи машин «КАМАЗ-мастер» прошли все технические и административные проверки и были допущены до ралли-рейда «Шелковый путь». За рулем грузовика поедет действующий победитель гонки Дмитрий Сотников, а также Эдуард Николаев и Сергей Куприянов.

«Трудностей при прохождении проверок не было. Машины соответствуют техническим требованиям. Мы заранее заполнили бумаги для административных и технических проверок, это облегчает работу техническим комиссарам и нам.

В гонке будет борьба. Даже на тренировках мы навязываем друг другу борьбу за секунды. Секундная стрелка – главный конкурент», — приводит слова гонщика челнинской команды Андрея Каргинова «Матч ТВ».

«Шелковый путь» стартует 6 июля в Астрахани и финиширует 16 июля в Москве. Общая протяженность ралли-рейда составит 4380 километров, из которых 2800 километров составят спецучастки.