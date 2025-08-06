«До последнего рассчитывали». В «Тракторе» отреагировали на переход Кравцова в «Ванкувер»

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В челябинском «Тракторе» отреагировали на решение нападающего Виталия Кравцова покинуть уральскую команду и перебраться за океан. Форвард вернулся в расположение «Ванкувера», с которым подписал однолетнее двустороннее соглашение.

Генеральный менеджер челябинской команды Алексей Волков рассказал, как проходили переговоры с хоккеистом. Он отметил, что разговор постоянно менял вектор.

«Переговоры с Виталием Кравцовым были продолжительными и регулярно меняли своё направление. Ему было сделано несколько предложений, но в итоге нападающий предпочел продолжить карьеру за океаном. Скажу, что мы до последнего рассчитывали на его положительное решение, хотя и держали в уме, что Виталий всё-таки решит в четвёртый раз попытать силы в Северной Америке. Желаем ему успехов и осуществления давней мечты», – цитирует Волкова «Чемпионат».

В минувшем сезоне Виталий сыграл в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 31 результативную передачу, набрав в сумме 58 очков. В плей-офф он сыграл 14 матчей, забив 2 шайбы и отдав 2 голевые передачи. Его показатель полезности в регулярном чемпионате составил +31, что является лучшим результатом в его карьере.