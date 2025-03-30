До Победы 40 дней: Красная Армия освободила Данциг

80 лет назад, 30 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского штурмом взяли город Данциг (Гданьск), который считался важным портом и военно-морской базой на Балтийском море.

В освобождении города вместе с Красной Армией участвовало Войско Польское. В боях за Данциг погибли порядка 10 тыс. советских солдат и офицеров, потери противника составили 22 тыс., а еще 10 тыс. немцев оказались в советском плену.

В операции особо отличились войска уроженцев Казани – командира 76-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александр Кирсанова и генерал-лейтенанта танковых войск Алексея Панфилова, а также полковника Николая Беляева, который родом был из Алексеевского района Татарстана.

До Дня Победы оставалось 40 дней.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Ранее Раис Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны к 80-летию Победы.