До Победы 39 дней: Красной Армией завершена Верхнесилезская наступательная операция

80 лет назад, 31 марта 1945 года, войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева была завершена Верхнесилезская наступательная операция. В ходе операции, которая продолжалась в течение 16 дней, силами Красной Армии были уничтожены более 40 тысяч и взяты в плен 14 тысяч военнослужащих врага.

В этот же день красноармейцы освободили город Ратибор, который служил важнейшим узлом дорог и опорным оборонительным пунктом немецких сил на левом берегу Одера. Совершив обходной маневр, силы Красной Армии вошли в город с западной стороны. После напряженных боев немцы вынуждены были сложить оружие.

В результате Верхнесилезской наступательной операции была ликвидирована угроза немецкого контрнаступления и существенно подорван военно-экономический потенциал нацистской Германии.

До Великой Победы оставалось 39 дней.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Ранее Раис Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны к 80-летию Победы.