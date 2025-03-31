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Общество 31 марта 2025 00:43

До Победы 39 дней: Красной Армией завершена Верхнесилезская наступательная операция

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80 лет назад, 31 марта 1945 года, войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева была завершена Верхнесилезская наступательная операция. В ходе операции, которая продолжалась в течение 16 дней, силами Красной Армии были уничтожены более 40 тысяч и взяты в плен 14 тысяч военнослужащих врага.

В этот же день красноармейцы освободили город Ратибор, который служил важнейшим узлом дорог и опорным оборонительным пунктом немецких сил на левом берегу Одера. Совершив обходной маневр, силы Красной Армии вошли в город с западной стороны. После напряженных боев немцы вынуждены были сложить оружие.

В результате Верхнесилезской наступательной операции была ликвидирована угроза немецкого контрнаступления и существенно подорван военно-экономический потенциал нацистской Германии.

До Великой Победы оставалось 39 дней.

В этом году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Ранее Раис Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны к 80-летию Победы.

#80-летие Победы #победа #великая победа #Великая Отечественная война #история #Красная Армия #история россии
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