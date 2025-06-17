До площадки Сабантуя в казанском поселке Мирный будут ходить электрички

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Добраться до места празднования Сабантуя в поселке Мирный 21 июня можно будет на пригородных поездах сообщением Казань – Аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Со станции Казань электрички отправятся в 6.31, 7.57, 9.24, 12.31, 15.12, 16.43, 18.10, 19.45 и 21.40.

Со станции Березовая роща поезда будут следовать в 6.50, 7.29, 8.19, 08.57, 11.48, 14.02, 17.02, 17.42, 19.11, 20.59 и 22.52.

«Время в пути составит 12 минут. Стоимость проезда в одном направлении – 44 рубля», – говорится в сообщении.

Всего на маршруте Казань – Аэропорт – Казань задействованы 20 электропоездов. Они останавливаются на станциях Вахитово, Березовая роща, Комбинат, Южный парк, Юбилейная и Столбище.