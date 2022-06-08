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Ру Тат
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Общество
8 июня 2022  17:00

До основной площадки празднования Сабантуя в Казани можно будет добраться на электричках

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Казанцы и гости столицы Татарстана 19 июня смогут добраться до основной площадки празднования Сабантуя на пригородных поездах, сообщает компания «Содружество».

С железнодорожной станции Казань-1 поезда будут отправляться в 7.35, 9.25, 12.25, 14.45, 18.10 и 19.46. Со станции Березовая Роща можно будет уехать в 6.51, 8.40, 11.45, 14.02, 17.31 и 19.10.

Время в пути составит 13 минут. Проезд в одном направлении обойдется в 30 рублей.

В Казани основной площадкой Сабантуя станет Березовая роща поселка Мирный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на проведение Сабантуя власти Казани в этом году собираются потратить свыше 38,4 млн рублей.

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