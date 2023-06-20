До основной площадки казанского Сабантуя можно будет добраться на электричках

До основной площадки казанского Сабантуя можно будет добраться на пригородных поездах. Празднование состоится 24 июня в Березовой роще поселка Мирный, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Из Казани электрички отправятся в 6.35, 7.27, 9.20, 12.25, 14.50, 16.45, 18.10 и 19.45.

Обратно со станции Березовая роща можно будет уехать в 6.54, 7.46, 8.55, 11.47, 14.02, 17.04, 17.42, 19.11 и 20.47.

«Время в пути составит 12 минут», – отметили в компании. Стоимость проезда в одном направлении – 32 рубля.