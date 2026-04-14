До окончания приема заявок на конкурс «Хрустальное перо» осталось 10 дней

До завершения приема заявок на XXIX Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» осталось 10 дней. Подать работы можно до 24 апреля.

Организаторами конкурса выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и региональная общественная организация «Творческий союз – Союз журналистов Республики Татарстан».

К участию приглашаются журналисты, блогеры, редакционные коллективы, объединения блогеров, ветераны журналистики, телеоператоры, фотографы и пресс-секретари.

Конкурсные работы принимаются до 24 апреля по электронной почте hrustalnoe@bk.ru. В теме письма необходимо указать: «На Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (843) 555-85-11 и 555-76-03.

Положение конкурса опубликовано на сайте агентства «Татмедиа».