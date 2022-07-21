«До мурашек»: Хор Сретенского монастыря дал концерт в честь Дня Казанской иконы

Елена Саляхова

Мужской хор Сретенского монастыря Москвы выступил сегодня в Казани. Концерт прошел в парке «Черное озеро», был абсолютно бесплатным, так что посетить его смог любой желающий.

Перед началом концертной программы с приветственным словом выступил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Он напомнил, что сегодня утром хор Сретенского монастыря пел на праздничной службе в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. К слову, специально на этот праздник хор и приехал в столицу Татарстана.



Фото: © Елена Саляхова

«Я поздравляю всех присутствующих здесь с нашим большим праздником – днем обретения образа Казанской иконы Божией Матери. Сегодня Господь дал нам тихую и теплую погоду и послал нам прекрасных исполнителей. Поздравляю всех с нашей казанской Пасхой», – обратился ко всем митрополит Кирилл.



Концертная площадь вместила сотни зрителей, послушать хор Сретенского монастыря пришли целыми семьями. К финалу выступления количество зрителей заметно увеличилось – насладиться музыкой пришли и другие посетители парка.



Фото: © Елена Саляхова

Программу начали с «Воскресения Христова», затем хор исполнил знаменитые русские народные, казачьи песни, советские и дореволюционные романсы и вальсы, а также песни военных лет. Зрители услышали: «Как пойду я на быструю речку», «Амурские волны», «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Надежду» и многие другие.

В большой восторг зрители пришли от песни «Калинка» в исполнении солиста Ивана Зарипова. Гости дружно подпевали хору и аплодировали.

«Невероятные голоса, до мурашек. Песни в их исполнении заиграли новыми красками», – делились впечатлениями зрители.



Хор существуе с самого основания Сретенского монастыря. С возрождением монашеской жизни в древней обители под сводами ее единственного из сохранившихся храмов – в 1993 году – вновь зазвучало хоровое пение.

Начиная с 2005 года, хор под руководством Никона Жилы принимает участие в главных патриарших богослужениях в храме Христа Спасителя и в соборах Московского Кремля, а также сопровождает Предстоятеля Русской Церкви в миссионерских поездках, в том числе и за рубежом.