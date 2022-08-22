До конца сентября в Казани поэтапно закроют проезд по улицам Ачинской и Промысловой

С 23 августа в Казани начнется поэтапное ограничение движения по улицам Ачинской и Промысловой. Меры приняты на время строительства внутриквартальных сетей теплоснабжения по улице Авангардной, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Первым движение перекроют на проезжей части по улице Ачинской – от дома №8 до №4. Ограничение будет действовать до 25 августа.

С 26-го по 28-е число полностью закроют проезжую часть от дома №4 до дома №1.

Затем 29–31 августа закроется проезжая часть от дома №1 по улице Ачинской до дома №35 по улице Промысловой. Далее работы перейдут на эту улицу.

Так, с 1 по 4 сентября перекроют проезжую часть по улице Промысловой – на участке от дома №35 до №31.

С 5 по 9 сентября – проезжую часть по улице Промысловой, рядом с детсадом №35, у дома №159а по улице Авангардной.

С 10 по 13 сентября – проезжую часть и тротуар по улице Промысловой – от дома №147б до дома №147а по улице Авангардной.

С 14 по 18 сентября – проезжую часть по улице Промысловой – на отрезке от дома №147а до дома №153 по улице Авангардной;

И, наконец, с 19 по 21 сентября – проезжую часть и тротуар по улице Промысловой – в промежутке от дома №153 до дома №135 по улице Авангардной.