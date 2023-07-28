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Новости Татарстана и Казани
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До конца сентября ограничен проезд по ул.Маркса и Фукса в Казани
В Казани введено ограничение движение по улицам Карла Маркса и Карла Фукса. Меры приняты на время установки ограждений и лесов у Дома чекиста. Распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
До 30 сентября частично перекрыт проезд в районе домов №23 по ул.Карла Маркса и №6 по ул.Карла Фукса.
Напомним, что капитальный ремонт памятника жилой архитектуры «Дома чекиста» стартовал в марте этого года. Объект был построен в 1939 году для служащих комиссариата внутренних дел. Последний раз капитальный ремонт здания проводился в 2004–2006 годах, а в преддверии Универсиады-2013 были обновлены фасад и кровля.
На текущий этап работ было выделено 94,4 млн рублей.
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