До конца первой учебной четверти в каждой школе Казани появится клуб «Движения первых»

До конца первой учебной четверти в каждой школе Казани планируют открыть клуб «Движения первых». Посвящения в члены организации предполагается ежемесячно проводить в каждом районе города. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Государственного Совета РТ, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

«Пока у нас открыто более 50 первичных отделений движения. У нас задача до конца первой четверти охватить каждую школу, которых более 200. Сейчас мы эту работу активно ведем, презентуем, ребята принимают решение о своем участии», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня в Казани пройдет первое посвящение в «Движение первых», в организацию вступят более 100 человек. В дальнейшем каждый месяц в районах города станут определять площадки, где будут происходить церемонии.

При этом Бариев уточнил, что церемонии можно проводить и чаще, всё зависит от желания кандидатов в члены движения.