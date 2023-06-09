До конца недели в Казани устранят аварию, из-за которой заливает дорогу по ул.Короленко

Жители Казани пожаловались, что в районе остановки «Магазин „Океан“» проезжую часть заливает водой. Власти города объяснили, что течь по ул.Короленко образовалась из-за прорыва водопровода.

«Как сообщает Комитет ЖКХ, в результате обследования места течи по ул.Короленко выявлен прорыв на водопроводе по пр. Ямашева, 36», – сообщили представители мэрии горда.

Сейчас стартовали подготовительные работы по устранению течи. Решить проблему пообещали до конца недели.