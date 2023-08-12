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Общество 12 августа 2023 22:04

До конца месяца ограничат движение по ул.Сыртлановой в Казани

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До конца месяца ограничат движение по ул.Сыртлановой в Казани
Фото: мэрия Казани

С 15 августа в Казани частично перекроют улицу Сыртлановой. Мера принята на время реконструкции участка водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.

Ограничение будет действовать до конца месяца, 31 августа, на участке рядом с домом №17 по проспекту Победы.

#Транспорт #ограничение движения
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