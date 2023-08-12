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До конца месяца ограничат движение по ул.Сыртлановой в Казани
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Фото: мэрия Казани
С 15 августа в Казани частично перекроют улицу Сыртлановой. Мера принята на время реконструкции участка водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.
Ограничение будет действовать до конца месяца, 31 августа, на участке рядом с домом №17 по проспекту Победы.
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