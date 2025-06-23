До конца лета в Татарстане завершат возведение семи соцобъектов по нацпроектам

Благодаря реализации новых национальных проектов в Татарстане до конца лета 2025 года будут построены и введены в эксплуатацию семь социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

По национальному проекту «Молодежь и дети» будут возведены две школы на 1224 места каждая: в 22-м микрорайоне Замелекесья Набережных Челнов и в казанском жилом комплексе «Лето».

Три медучреждения окажутся построены по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Два из них откроются в Казани – детские городские поликлиники №11 и 20. Городская поликлиника №3 заработает в Альметьевске.

В Зеленодольском районе в РТ рамках национального проекта «Семья» начнет функционировать «Дом заботы». Двухэтажное здание дома-интерната для престарелых и инвалидов общей площадью 8620 кв. метров рассчитано на 120 человек.

По этому же нацпроекту в поселке Октябрьский Зеленодольского района сдадут новый детский сад на 260 мест.

«Своевременный ввод этих объектов имеет стратегическое значение для повышения качества жизни жителей республики и соответствует новым национальным целям развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – заметили в Министерстве экономики РТ.

Всего в текущем, 2025 году в Республике Татарстан реализуется 12 национальных проектов, включающих 46 региональных проектов. На их реализацию направлено примерно 45 млрд рублей.

Запланировано строительство, капитальный ремонт и модернизация 456 объектов различного назначения. На сегодняшний день по нацпроектам в регионе кассово освоено 11,8 млрд рублей. Это 26,5% от предусмотренного лимита финансирования.

Подробная информация о реализации национальных проектов доступна на официальном сайте Министерства экономики РТ в разделе «Национальные проекты».