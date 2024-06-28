До конца лета ограничат проезд по ул.Зорге в Казани

В Казани планируют ввести ограничение движения по улице Зорге. Меры примут на время реконструкции участка кабельной линии, объяснили в мэрии столицы РТ.

Местный проезд рядом с домами №95 и 97 перекроют 5 июля. Ожидается, что ограничения продлятся до 30 августа.