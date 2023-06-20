До конца июня арт-резиденция RE’ACTOR ждет заявки молодежи в бесплатный проект поддержки

Бесплатная образовательная программа для молодежи, создающей креативные проекты, продукты и мероприятия, – RE’ACTOR – до 30 июня включительно принимает онлайн-заявки на бесплатную программу поддержки творческих деятелей в текущем году. Об особенностях программы в этом году рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Сегодня мы переживаем этап активного приема заявок. Одно из новшеств этого года – могут заявляться не только представители креативной индустрии РТ, но и других субъектов Российской Федерации», – обратила внимание Сабирова.

Она напомнила, что решение по развитию арт-кластера в регионах было принято на уровне России в год пандемии – в 2020-м, и Татарстан стал тогда одним из десяти пилотных регионов. Первая арт-резиденция RE’ACTOR в Татарстане состоялась в 2021 году и была по итогам признана одной из лучших в России.

«Всего лишь за два года работы арт-кластера RE’ACTOR в РТ его участниками были привлечены средства на более чем 30 млн рублей из различных федеральных грантовых источников. Реализованы более 70 творческих проектов как в сфере медиа, так и в сфере фотоарта и креативной деятельности. Среди ярких личностей в рамках арт-кластера RE’ACTOR уже есть известные люди не только в республике, но и широко известные в России», – подчеркнула спикер.

В этом году программа поддержки креативной молодежи состоит из трех этапов: образовательного онлайн-модуля в июле, отбора резидентов, очного модуля образовательной программы, практической работы над проектами в творческом глэмпинге и участия во Всероссийском фестивале креативных индустрий «ГОРОД– RE'ACTOR» 16-17 сентября. Регистрация, сообщила руководитель Арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова, открыта по пяти направлениям: фотография, медиа, пластическое искусство, современное искусство и мода и дизайн.

«RE’ACTOR – не просто образовательный модуль, это системная работа, которая включает как образовательный модуль, так и подготовку и реализацию самих проектов, их демонстрацию и дальнейшее продюсирование. Это комплексный подход, чтобы творческие ребята могли действительно почувствовать свою значимость, поддержку от арт-резиденции и от Республики Татарстан в целом и у них была бы возможность реализовать свои проекты от идеи до готового креативного продукта», – подчеркнула Бугрова.

Она отметила, что каждый год меняются как механизм программы, так и общие подходы. Основное изменение этого года – онлайн-формат. Два предыдущих года резиденция работала с творческой молодежью только очно – на протяжении полутора месяцев проходили модули и встречи.

«Достаточно сложно находить такое количество времени и очно присутствовать здесь, поэтому мы часто ограничивались именно ребятами из Казани. Хотя у нас были такие случаи, когда ребята из других муниципалитетов к нам каждый раз приезжали на образовательные лекции. В этом году мы сделали все проще: все проходит в онлайн-формате, можно будет на протяжении полутора месяцев из любой точки выходить и слушать образовательные лекции», – обратила внимание Бугрова.

При этом она заверила, что по-прежнему для участников будет доступна поддержка и куратора, и администраторов резиденции. В глэмпинге ребята встретятся очно, познакомятся с кураторами и между собой, чтобы завершить свои проекты и перейти к их реализации.

К настоящему моменту в арт-резиденцию RE’ACTOR-2023 заявились уже около 80 человек. Кадрия Бугрова заверила, что регламента по количеству участников нет, однако в процессе образовательного модуля, пояснила она, многие заявившиеся выбывают из «гонки». К тому же по итогам образовательной программы резиденция все же отбирает от 5 до 10 ребят каждого направления для дальнейшей реализации их проектов.

«Все условных 80 проектов мы создать не сможем, но образовательную программу есть возможность пройти у всех, кто подал заявку, если они выполнили все условия и подали хорошее портфолио», – заверила спикер на вопрос журналиста «Татар-информа».

Подробности и регистрация желающих доступны на сайте.