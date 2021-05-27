До конца года власти Башкирии планируют достроить 11 новых школ на 7 464 места. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальных сетях, передает ИА «Башинформ».

Хабиров отметил, что, несмотря на ряд постковидных экономических сложностей, стройки не были заморожены. «На карте республики новых школ становится больше, и эту работу мы будем продолжать», — подчеркнул он.

Руководитель региона также рассказал о планах — капремонте одной из гимназий Уфы и строительстве в Учалах полилингвальной школы на 1225 мест. По его словам, к 2024 году в республике будут функционировать четыре полилингвальные школы.

