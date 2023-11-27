До конца года в войска поставят первые российские морские дроны

Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

Он отметил, что с Минобороны РФ уже оговорена поставка первых десяти единиц.

«Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», – подчеркнул он.

Отмечается, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров.

При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.