news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
СВО 27 ноября 2023 08:31

До конца года в войска поставят первые российские морские дроны

Скопировать ссылку

Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

Он отметил, что с Минобороны РФ уже оговорена поставка первых десяти единиц.

«Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», – подчеркнул он.

Отмечается, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров.

При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#минобороны рф #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100