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До конца года в войска поставят первые российские морские дроны
Минобороны до конца года получит первые российские морские дроны, их испытают в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
Он отметил, что с Минобороны РФ уже оговорена поставка первых десяти единиц.
«Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО», – подчеркнул он.
Отмечается, что безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час, нести взрывчатку весом до 600 килограммов и преодолевать более 200 километров.
При этом аппараты также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.
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