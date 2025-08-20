news_header_top
Общество 20 августа 2025

До конца года в Татарстане появятся 68 брендированных зон «Движения Первых» в соцобъектах

Брендированные зоны «Движения Первых» начали появляться в социальных объектах Татарстана: в общеобразовательных учреждениях, детских лагерях и садах, молодежных центрах, медицинских организациях и объектах культуры. Сейчас таких пространств и информационных стендов в стилистике Движения более 250 по всей республике. До конца года планируется создание еще 68, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«Движение работает со всеми: первым может быть каждый. Поэтому важно "дотянуться" до всех ребят через информативный и яркий дизайн разных пространств, где они проводят время: это школы, лагеря, детские сады, библиотеки и не только», – отметила в беседе с агентством заместитель руководителя Движения Первых в Татарстане Диляра Галеева.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение Всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#движение первых #социальные объекты
