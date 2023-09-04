До конца года в Татарстане по нацпроекту ликвидируют объект накопленного вреда для Волги

До конца 2023 года в Татарстане и еще трех субъектах ликвидируют объекты накопленного вреда, представляющие угрозу для Волги. О реализации федерального проекта по оздоровлению реки рассказала сегодня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«В 2024 году планируется осуществить ликвидацию 14 объектов накопленного вреда, представляющих угрозу Волге, на территории 7 субъектов. В частности, в текущем году запланировано завершение ликвидации 4 объектов на территории Тверской, Ульяновской областей, республик Чувашия и Татарстан», — заметила она.

Напомним, что в рамках «Оздоровления Волги» в Казани ведется рекультивация иловых полей и еще одного объекта накопленного вреда. Первый из проектов будет завершен в 2024 году.

По словам Абрамченко, в 2023–2024 года на реализацию проекта выделено 43 млрд рублей, еще 148,3 млрд пойдут на строительство и реконструкцию очистных сооружений.

Работа ведется в рамках национального проекта «Экология», который реализуется в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.