До конца года в Татарстане будут трудоустроены более 14,5 тыс. подростков

За четыре месяца в Татарстане трудоустроено более 880 подростков. Всего к концу года планируется обеспечить занятость 14,5 тыс. несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Содействие занятости молодежи в республике осуществляется путем трудоустройства на свободные рабочие места, а также в рамках госпрограммы „Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014–2025 годы“. Ежегодно службы занятости населения проводят работу по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летнее, свободное от учебы время», — напомнили в ведомстве.

За лето ежегодно бывают трудоустроено более 10 тыс. подростков. В прошлом году в связи с пандемией удалось трудоустроить свыше 7,3 тыс. подростков, что на 46% ниже показателя 2019 года.

Дети участвуют в подсобных работах при ремонте и благоустройстве школ и спортплощадок, а также в сельском хозяйстве. Кроме того, они задействованы в благоустройстве и озеленении городов и населенных пунктов.