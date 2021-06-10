До конца года в РТ будут построены и модернизированы более тысячи станций сотовой связи

В настоящее время в Татарстане действуют более 12 тысяч базовых станций мобильной связи, в этом году планируется установить и модернизировать еще около тысячи комплексов. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, ИТ и связи РТ Айрат Хайруллин на заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

«Операторы связи в текущем году вкладывают значительный объем инвестиций в расширение инфраструктуры мобильной связи, — заявил министр. — Компании вложили порядка 3,5 млрд рублей».

Наибольшую заинтересованность в развитии инфраструктуры мобильной связи продемонстрировали Бавлинский, Зеленодольский, Лениногорского районы, а также города Набережные Челны, Казань и Альметьевск. Так, в Бавлах на сегодняшний день построено более 20 сотовых площадок вместо шести ранее запланированных. А Зеленодольск может похвастаться наличием 40 сотовых площадок. Тем не менее, отметил докладчик, были зафиксированы и несколько случаев вандализма.

«В сознании людей вопросы строительства инфраструктур мобильной связи связаны с фобией бесконтрольной чипизации, — пояснил Хайруллин. — Иногда сами главы сельских поселений препятствовали строительно-монтажным работам».