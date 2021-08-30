До конца года в России начнутся исследования новой вакцины от Covid-19

До конца года в России начнутся исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Разработкой займется петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева, рассказал директор учреждения Дмитрий Лиознов.

По его словам, завершены доклинические исследования препарата, ведется подача документов на одобрение для клинических испытаний.

«Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем практически документы на одобрение уже для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая по тому, как мы видим, должна защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа А. Такие разработки ведутся. И я надеюсь, что если все будет хорошо, то до нового года мы начнем клиническое исследование», — цитирует специалиста РИА Новости.