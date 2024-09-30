До конца года в Казани откроют четыре новых отеля на 690 номеров

В Казани до конца 2024 года откроют четыре новых отеля, тем самым номерной фонд увеличится на 690 номеров. Сейчас в столице Татарстана действуют 230 сертифицированных средств размещения туристов более чем на 7,9 тыс. номеров. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Нагрузка средств размещения с января по август на уровне прошлого года – 66,1%. Это связано с проведением ремонтных работ в части номерного фонда отелей города, а также растущим интересом наших гостей к аренде квартир. Пиковые же значения по традиции пришлись на майские праздники, летние месяцы и в отдельные даты достигали 90%», - уточнила докладчица.

Напомним, за восемь месяцев 2024 года Казань посетили почти 3,2 млн человек. За этот период туристы потратили в столице Татарстана 22,1 млрд рублей, превосходя показатель 2023 года почти на 30%.