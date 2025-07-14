До конца года в Казани построят две крупные поликлиники

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В текущем, 2025 году в столице Татарстана построят две крупные поликлиники (в Советском и Приволжском районах города), врачебную амбулаторию в поселке Вишневка и приемно-диагностическое отделение центральной городской клинической больнице №18 на улице Мавлютова. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Филиал городской поликлиники №20 в ЖК «Весна» возводится в Советском районе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Медицинское учреждение должно будет обслуживать более 25 тыс. человек.

Общая площадь здания превысит 7 тыс. кв. метров. Здесь разместятся женская консультация, травматологический пункт, центр амбулаторно-онкологической помощи и отделение реабилитации. Филиал поликлиники получит компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф и иное медицинское оборудование (в том числе для проведения нейрофизиологических исследований).

Уже возведен каркас здания, рабочие приступили к кирпичной кладке перегородок, установке окон и дверей, штукатурным работам, монтажу вентиляционной системы и водоснабжения и водоотведения, прокладыванию слаботочных систем, укладке керамических плит пола и стен. «<...> с учетом увеличения мощностей проводится пересмотр штатного расписания и подбор дополнительных кадров», – уточнил докладчик.

В Приволжском районе по федеральной программе «Модернизация первичного звена» построят филиал детской городской поликлиники №11 в жилом комплексе «Волжские Просторы», который будет обслуживать 15 тыс. человек. Речь идет о детях, проживающих в комплексах «Волжские Просторы», «Солнечный город», «Лесной городок» и «Ферма-2», а также во вновь возводимых ЖК.

Площадь здания составит почти 3,5 тыс. кв. метров. Запланировано приобретение рентгеновского аппарата, аппаратов ЭКГ, УЗИ, оборудования для проведения нейрофизиологических исследований. Прежде прием специалистами-педиатрами проводился во встроенном помещении площадью около 300 кв. метров. На консультации к узким специалистам приходилось направлять по другим адресам, констатировал докладчик.

«<...> для этого быстро растущего района поликлиника нужна была как воздух. Мы получали много обращений от жителей. С ее вводом тысячи родителей смогут выдохнуть, получив современную поликлинику в шаговой доступности», – прокомментировал строительство филиала детской поликлиники руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Приемно-диагностическое отделение центральной городской клинической больницы №18 площадью свыше 4 тыс. кв. метров построят на улице Мавлютова. Нынешнее отделение располагается на площади всего 150 кв. метров. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год, предварительно должно быть поставлено оборудование.

Отделение будет включать приемную зону с оказанием плановой и экстренной помощи, реанимацию, сосудистый центр, операционное и диагностическое отделения. Изменения помогут увеличить количество пролеченных пациентов до 70%, внедрить новые виды оказания помощи и возможность получения дополнительной неотложной хирургической помощи.

Кроме того, в августе по федеральной программе «Модернизация первичного звена» завершат строительство врачебной амбулатории в поселке Вишневка. Учреждение площадью почти 400 кв. метров будет рассчитано на 60 посещений взрослого и 40 детского населения.

Позднее, с 2026 по 2030 год, в столице Татарстана собираются построить пять новых медицинских учреждений. Их возведут в микрорайонах, которые сами пока только строятся.